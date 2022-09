Greiz. Der Greizer Theaterherbst sei mal zickig und kratzbürstig. Mal erweckend und liebenswert, so der künstlerische Leiter, Jan Baake, zur Eröffnung am Freitag im Greizer Schlossgarten. In den nächsten Tagen sind zahlreiche Veranstaltungen im Greizer Bahnhof zu erleben.