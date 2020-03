So einfach, so wirkungsvoll: Gründliches Händewaschen gehört zu den wichtigsten Schutzmaßnahmen vor dem Corona-Virus.

Händewaschen ja - Händedrücken nein

„Es ist nicht immer einfach, auf den Händedruck zu verzichten. Besonders für mich“, sagt Alexander Schulze (parteilos), Bürgermeister in Greiz. Die Corona-Gefahr oder besser die Vorbeugung, wird unser Handeln verändern.

Mehr Distanz zu anderen Menschen, also ein bis zwei Meter Abstand halten, liegt nicht in der Natur des Ostthüringers. Doch die Sorge um den Einfall des Virus auch in unsere Breiten nimmt zu. Wie gehen die Verwaltungen im Landkreis damit um, die tagtäglich Besucherverkehr haben? Wir haben nachgefragt:

Die Mitarbeiter der Greizer Stadtverwaltung seien informiert über Schutzmaßnahmen, sagt Bürgermeister Schulze. Es seien Desinfektionsmittel in den Waschräumen aufgestellt worden. Und über das häufigere und gründliche Händewaschen wisse eh jeder Bescheid.

Über Etikette Bescheid wissen

Auch Ilona Roth, Pressesprecherin des Landratsamtes Greiz, geht davon aus, dass jeder sich die Hände wäscht nach dem Toilettengang und über Nies- und Hustenetikette Bescheid wisse. „Wir sitzen hier nicht mit Mundschutz und Handschuhen im Büro und auch an den Sprechzeiten gibt es keinerlei Änderung.“ Was die Desinfektionsmittel betrifft, so ist das Landratsamt zurückhaltend. Das bringe jetzt nichts, auch das Gesundheitsamt habe kein Interesse daran, dass es im Infektionsfall aufgebraucht ist, sagt Roth.

„Wenngleich es morgen auch wieder anders sein kann“, so Roth. Ob Veranstaltungen durchgeführt werden, werde situationsbezogen von den Kommunen entschieden.

Weiter Veranstaltungen in Greiz

Die Stadt Greiz jedenfalls hat keine Veranstaltungen abgesagt, so die Auskunft der Kommune. Im benachbarten Saale-Orla-Kreis war es zu Schließungen gekommen, weil ein infizierter Pößnecker Kontakt mit der Stadtverwaltung hatte. Außerdem wurden alle Veranstaltungen über 50 Personen und alle Fußballspiele bis auf Weiteres gestrichen.

In der Vogtlandhalle wundert man sich etwas über die Frage im Kontext der Corona-Gefahr. Alle Veranstaltungen wie das Frühlingskonzert am Freitag, Feuerwehrmann Sam am Sonnabend und das Konzert mit Katrin Weber und Gunther Emmerlich am Sonntag werden stattfinden, sagt Leiterin Undine Hohmuth. „Klar werden die Künstler nach Greiz kommen“, fügt sie an. Und außerdem habe man hygienisch reine Toiletten, heißes Wasser und Seife. „Das hat den gleichen Effekt“, sagt Hohmuth.

Pampel: Hamsterkäufe, was soll das?

„Wir machen keine Panik“, sagt Petra Pampel (Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit), Bürgermeisterin von Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Das Thema sei sowieso schon sehr, sehr hochgekocht, meint sie. „Jeder normale Mensch wäscht sich die Hände nach der Toilette.“ Händedruck und Umarmungen bleiben aus, ein gewisser Abstand muss gewahrt werden in der Verwaltung und den Einrichtungen, betont sie. Doch, und das treibt die Bürgermeisterin um, bei aller ernstzunehmenden Bedrohung, werden die Menschen über die Medien verängstigt, auch über die sozialen Medien. „Hamsterkäufe, was soll das“, fragt Pampel. „Fleischerei ausverkauft, Dosen ausverkauft.“ Andererseits, hat sie Preisabfragen zu Handschuhen und Mund- und Nasenschutz für die Feuerwehr gestartet. Doch die seien viel zu teuer. Es mache ihr Sorgen, dass sie von der Situation überrannt werden könnte.

Mitarbeiter reinigen in Berga zusätzlich

„Wir sind insofern vorbereitet, dass wir einen Extraplan mit der Reinigungsfirma erstellt haben“, sagt der Bergaer Bürgermeister Heinz-Peter Beyer (parteilos). „Die Mitarbeiter in der Verwaltung reinigen darüber hinaus Türklinken, Tresen und Waschbecken mit Desinfektionsmittel“, ergänzt Beyer. Dort wo häufiger Bürgerkontakt stattfindet, will Beyer mit dem geringsten Aufwand die maximale Vorbereitung erreichen. Auch mit den Schulen und Kindergärten stehe die Verwaltung in Kontakt. In Letzteren laufe die Reinigung aber wie bei normaler Grippegefahr. Wenn etwas passieren sollte, würde die einzige große Veranstaltung, auf die Berga sich freut, abgesagt werden müssen, so Beyer. Doch noch ist es nicht so weit. Das Frühlingskonzert mit der Vogtlandphilharmonie am Sonntag im Clubhaus steht.

Keine Panik in Zeulenroda-Triebes

In Zeulenroda-Triebes wurden die Hinweise zum Thema Corona, die vom Gesundheitsamt kamen, an die Kindereinrichtungen der Stadt weitergegeben. Die Verwaltung sei angehalten, sich an die hygienischen Vorschriften zu halten. Sollte ein Corona-Fall in Zeulenroda-Triebes auftreten, werde dies umgehend dem Gesundheitsamt gemeldet, welches dann alle weiteren Schritte einleitet, heißt es in einer offiziellen Mitteilung der Stadt. Geplante Veranstaltungen seien bisher nicht gefährdet.

In Langenwetzendorf werden Kitas und Eltern mit einbezogen

In Langenwetzendorf habe man die Hygiene-Vorschriften verstärkt, so Bürgermeister Kai Dittmann (CDU). Desinfektionsmittel und Seife seien an Kitas und im Gemeindeamt ausgegeben und die Mitarbeiter geschult worden. „Die Eltern in den Kitas werden mit einbezogen. Wir bitten darum, mitzuteilen, wenn Eltern und Kindern vor Kurzem im Urlaub waren“, sagt Dittmann. Wenn es Aufenthalte in Risikogebieten gäbe, habe man die Option, bis zur Klärung des Infektionsverdachts, eine Freistellung zu erwirken.

Sollten Mitarbeiter der Verwaltung unter Corona-Verdacht stehen, könnten Teile der Behörde aufgrund der räumlichen Aufteilung vermutlich weiter arbeiten. „Den Besucherverkehr müssten aber wohl einstellt werden“, sagt Dittmann. Eine Mitarbeiterin sei gerade im Thailandurlaub. Die Infektionsgefahr sei jedoch nicht inbegriffen. Dennoch überlege man, ob es sinnvoll sein könnte, sie erst einmal Zuhause zu lassen. „Auch wenn ich die Hysterie übertrieben finde, müssen wir das Thema ernst nehmen“, sagt Dittmann.

In Auma-Weidtal werden im Rathaus, Spender für Desinfektionsmittel installiert

Im Rathaus von Auma-Weidatal wolle man zeitnah Spender für Desinfektionsmittel installieren. „Die Feuerwehr hat noch welche vorrätig“, sagt Bürgermeister Frank Schmidt (CDU). Auch in Auma habe man die Mitarbeiter in den Kitas informiert und sensibilisiert. Beinahe tägliche erhalte der Bürgermeister E-Mails vom Kommunalen Arbeitgeberverband Thüringen (KAV) oder vom Gemeinde- und Städtebund mit Hinweisen zum Umgang mit dem Corona-Virus. „Ich finde, es wird ein bisschen viel Wind um die Sache gemacht“, sagt Schmidt. Die Handlungskette im Verdachtsfall sieht vor, dass die Stadt informiert wird, die anschließend das Gesundheitsamt des Landkreises Greiz in Kenntnis setzt.