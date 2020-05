Die Polizei in Greiz sucht derzeit nach einem noch unbekannten Mann, der am Dienstag persönliche Gegenstände aus einer Arztpraxis gestohlen hatte. Symbolbild

Greiz. Aus dem Empfangsbereich einer Arztpraxis hat am Dienstag in Greiz ein Dieb ein Handy und eine Schachtel Zigaretten gestohlen.

Handy und Zigaretten geklaut: Stehlender Patient in Arztpraxis

Wie die Polizei bekannt gibt, muss der mutmaßliche Dieb den Moment genutzt haben, als sich die Arztpraxisschwester für einen kurzen Moment in einem anderen Raum aufgehalten hatte.

Der noch unbekannte Mann betrat gegen 10.45 Uhr die Arztpraxis in der Carolinenstraße in Greiz. Nachdem er das Handy und die Zigaretten eingesteckt hatte, entfernte er sich in unbekannte Richtung.

Die Greizer Polizei hat bereits die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem mutmaßlichen Täter machen können. Dafür müssen diese nur folgende Telefonnummer anrufen: 03661/6210.