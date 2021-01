Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Greiz tagen am Mittwoch wieder in der Vogtlandhalle.

Haupt- und Finanzausschuss tagt in Greiz

Greiz. Am Mittwoch, 13. Januar, wollen ab 17 Uhr die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Greiz wieder in der Vogtlandhalle tagen. Darüber informiert nun die Stadt. Als wichtigster Tagesordnungspunkt soll der Haushaltsentwurf für das Jahr 2021 vorgestellt werden. Ansonsten stehen neben obligatorischen Tagesordnungspunkten wie Protokollkontrolle lediglich die Themen Eilentscheidungen und Informationen und Anfragen an. (red)