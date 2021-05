Hebammen werden gebraucht in Greiz und anderswo

Greiz. Am 5. Mai ist Welthebammentag. Anlass genug, um eine Hebamme danach zu befragen, wie es um diesen Beruf steht.

Am 5. Mai ist Welthebammentag. Anlass, um eine Hebamme danach zu befragen, wie es um diesen Beruf steht. Dajana Klein ist 39 und betreibt freiberuflich eine eigene Hebammenpraxis in Greiz, in der sie unter anderem Geburtsvorbereitungskurse, Stillberatung und Wochenbettbetreuung anbietet.

Wie steht es 2021 um den Berufsstand Hebamme im Landkreis?

Wir brauchen Hebammen. Keine Frage. Denn Hebammen geben den Gebärenden die nötige Sicherheit vor und nach der Geburt. Freiberufliche Hebammen, die Geburtshilfe betreiben, stehen allerdings vor der Herausforderung, den ständig steigenden Beitrag für die Haftpflichtversicherung zu bezahlen. Doch im Landkreis Greiz sind wir gut aufgestellt. Es gibt sogar drei freiberufliche Hebammen, die Hausgeburten anbieten.

Finden Frauen für Vor- und Nachsorge sowie für Geburtsvorbereitungskurse schnell eine Hebamme?

Am besten suchen sich Frauen eine Hebamme gleich nach dem positiven Schwangerschaftstest. Dann klappt es auch mit Terminen um den Jahreswechsel oder im Sommer. Im Landkreis Greiz sieht es diesbezüglich besser aus als in Plauen oder Gera, wo die Nachfrage bei weitem das Angebot übersteigt. Natürlich gibt es Ecken im Landkreis, in denen es nicht so viele Hebammen gibt.

Was zeichnet den Beruf der Hebamme aus?

Wir geben den Familien Unterstützung vor und nach der Geburt. Das kann ein Krankenhaus so nicht leisten. Hebammen ebnen den Weg ins Familienleben und stehen bei Problemen mit Rat und Tat zur Seite. Wir sind der Ruhepol in dieser aufregenden Zeit der Familiengründung.