Hilfstransport Greiz-Brest bittet um Unterstützung

Trotz der angespannten Lage plant der Verein Hilfstransport Greiz-Brest seinen Winterhilfstransports für Anfang Januar 2021 in die Region Brest/Belarus zum orthodoxen Weihnachtsfest. Das teilt der Vorsitzende Ulrich Jetschke im Namen des Vereins nun mit.

„Unbeirrt und trotz aller Hindernisse und Unwägbarkeiten sollen die in den letzten Monaten von den Bürgern, Organisationen und Sponsoren gespendeten Güter von Greiz aus auf den Weg gehen. Wie im vergangenen Winter wird es ein Konvoi aus mehreren Kleinbussen und Pkw mit großvolumigen Anhängern sein, der die 1000 Kilometer lange Strecke zu absolvieren hat“, schreibt er.

Wie im Sommer könne es keine Treffen mit kranken Kindern in der Gruppe oder Familienbesuche geben. „Aber genau diese Familien mit ihren kranken Kindern und behinderten Angehörigen warten auf die Hilfe aus Greiz. Diese ist derzeit dringender denn je, denn Corona-Problematik und die politische Situation in Belarus sowie zahlreiche neu an verschiedenen Krebsarten erkrankte Kinder bringen manche Familien zum Verzweifeln. Wie in jeder Gesellschaft leiden in solchen Krisensituationen die Schwächsten am meisten“, so der Vereinsvorsitzende.

Viele Menschen aus der Region, so auch die DAK-Servicestelle Greiz, hätten Sach- und Geldspenden beigesteuert, freut er sich. Das ökumenische Martinsfest überwies eine großzügige Spende, wofür man sich sehr bedanke. 1000 Euro kamen vom Andre Trapp Management Rostock zur Finanzierung eines gebrauchten Rollstuhls für ein behindertes Mädchen. Alle Patenfamilien, die noch Pakete abgeben möchten (letzter Termin: 12. Dezember, 9 bis 12 Uhr im Greizer Lager in der Oswaldstraße), bittet der Verein, nur haltbare Dinge einzupacken. „Bitte unterstützen Sie uns finanziell, um unser Anliegen der christlichen Nächstenliebe in die Tat und in konkrete Hilfe verwandeln zu können“, so Jetschke.

Mehr Informationen: http://www.hilfstransport-greiz-brest.de