Das Bild zeigt eine der Familien, die vom Hilfstransport unterstützt werden: Im Bildvordergrund ist Kyrill Rudokin, ein neu an Leukämie erkrankter Junge, mit Mutter und Schwester zu sehen. Ganz rechts steht die Vorsitzende des Vereins „Kinder in Not Brest“, Maria Peshko.

Hilfstransport Greiz-Brest sucht Unterstützer

Der Verein Hilfstransport Greiz-Brest will am 4. Januar wieder in die Region Brest in Weißrussland aufbrechen, um mit den Schützlingen – alle krebskranke und behinderte Kinder mit ihren Familien – das orthodoxe Weihnachtsfest am 6. Januar zu feiern. Dabei will man auch so manches Geschenk der Patenfamilien und hoffentlich viele Sachspenden übergeben, schreibt der Verein in einer Mitteilung.

Der Konvoi, der sich auf die weite Reise aufmacht, soll wieder aus mehreren Kleinbussen mit großräumigen Anhängern bestehen. Die Vorbereitungen auf die Tour beschäftigen die Vereinsmitglieder schon seit vielen Monaten. Derzeit ist der Schlussspurt angesagt. Am 14. Dezember nimmt man im Lager in der Oßwaldstraße noch einmal Sachspenden entgegen und würde sich freuen, wenn man von vielen Seiten Unterstützung bekäme. Danach müsse der Transport beim Zoll angemeldet und abgeschlossen werden.

Neben technischen Geräten für den Haushalt, wie zum Beispiel Tiefkühltruhen, benötigt der Verein derzeit vor allem Werkzeuge, um die Familien zu unterstützen. Dinge wie Sägen, Kettensägen, Rasenmäher und Bohrmaschinen und alles andere, was man so im Dorf oder in der Stadt bräuchte, sei willkommen, heißt es in der Mitteilung. Freuen würde man sich natürlich auch über Hygieneartikel und haltbare Lebensmittel. Größere Möbelstücke könne man hingegen derzeit nicht annehmen, da die Lkw-Transporte für die geplante Tour im Sommer bereits fast komplett ausgelastet seien.

Ziel des Weihnachtstransportes sei es auch in diesem Jahr wieder, den betreuten Familien mit ihren kranken Kindern sowie den behinderten Menschen des Vereins „Besondere Kindheit“ eine Freude zu machen, den Menschen persönlich zu begegnen und ihnen in ihrer schwierigen Lebenssituation zu helfen. „Bitte unterstützen Sie uns auch finanziell, um unsere Anliegen der christlichen Nächstenliebe in die Tat und in konkrete Hilfe verwandeln zu können“, bittet der Verein alle Einwohner um Unterstützung.

Zugleich wolle man sich aber auch bei allen Menschen bedanken, die den Verein in den vergangenen Jahren bereits geholfen haben, sei es bei Arbeitseinsätzen, durch Spenden oder andere Dinge. Sie hätten geholfen, „die oft sehnlich erwartete humanitäre Hilfe auf den Weg bringen zu können.“

Die Menschen in Weißrussland und vor allem die Kinder leiden heute immer noch unter den Nachwirkungen der Tschernobyl-Katastrophe im Jahr 1986. Die dabei freigesetzten radioaktiven Stoffe gelangten durch radioaktiven Niederschlag auch in weite Teile Europas, hauptsächlich aber in die Region im Nordosten Tschernobyls. Dort kontaminierten sie den Boden und sorgen bis heute für genetisch bedingte Fehlbildungen selbst bei Neugeborenen oder Krebserkrankungen. Bereits seit Anfang der 1990er Jahre rollt der Hilfstransport aus Greiz regelmäßig in Richtung Brest.

Die Sammlung am 14. Dezember findet von 9 bis 12 Uhr am Vereinslager, Oßwaldstraße 31 in Greiz, statt. Wer den Verein finanziell unterstützen möchte, erhält mehr Informationen unter der Telefon 0179/9 174 320 oder unter der E-Mail-Adresse uj-ht@web.de