Im Verborgenen, kaum sichtbar von der Straße am Standort aus, entsteht ein modernes, funktionsfähiges Domizil für das Stadtarchiv in Zeulenroda-Triebes mit einem historischen Lesesaal, einem Arbeitsplatz des Stadtarchivars und einem modernen Anbau.

In dem Anbau zieht das eigentliche historische Archiv ein mit einem multifunktionalen Regalsystem. Rund 330.000 Euro investiert die Stadt in der Rekonstruktion des historischen Archiv-Gebäudes. Der Freistaat Thüringen fördert die Baumaßnahme mit 80 Prozent.

Der multifunktionale Anbau entsteht in unmittelbarer Nachbarschaft des städtischen Museums. Foto: Heidi Henze

Doch der Reihe nach: Das Stadtarchiv in Zeulenroda, Aumaische Straße, entsprach schon lange nicht mehr den Bedingungen, die für historische und geschichtsträchtige Unterlagen würdig ist. Das Gebäude bedurfte einer dringenden Überholung. Denkmalgerecht musste saniert und rekonstruiert werden. Die Wintermonate wurden dafür genutzt, um die hier aufbewahrten Unterlagen umzulagern.

Im Frühjahr begannen die Bauarbeiten. „Wir mussten zuerst die Mauern des bisherigen Archivs, das Denkmalgeschützte Gebäude, trockenlegen. Im Klartext hieß das, die Ursache dafür zu finden, warum die Wände durchfeuchtet waren. Sämtliche Grundleitungen waren weg, sagt Jürgen Ritter, Mitarbeiter des städtischen Bauamts. Die Versorgungsleitungen ebenso wie die Dachentwässerung wurden an die Kanalisation angeschlossen. Der Putz musste entfernt und ein neuer aufgetragen werden. Der Farbanstrich erfolgte entsprechend der Vorgabe des Denkmalschutzes.

Jetzt soll der behindertengerechte Zugang zum Stadtarchiv geschaffen werden.

Historischer Lesesaal bekommtoriginales Mobiliar

In dem historischen Gebäude wird nun ein Lesesaal entstehen und der Stadtarchivar seinen Arbeitsplatz bekommen. Mobiliar, das aus den Zeiten als in dem 1929 entstandenen Gebäude nach der Stadtbibliothek nun das Stadtarchiv eingezogen ist, wurde eingelagert und wird nach Fertigstellung seinen Platz in dem historischen Teil des rekonstruierten Gebäudes Einzug halten. Die Fertigstellung ist für Mai des kommenden Jahres anvisiert.

Auch im Inneren wird nach originalen Vorbild rekonstruiert

Im Inneren werden die Wände und der Fußboden im Originalzustand hergestellt. Die Farbgebung wird an die ursprüngliche angepasst. Die Raumstruktur wird beibehalten.

Eine so genannte Durchreiche vom multifunktionalen in den historischen Gebäudeteil ermöglicht es, dass die Leser und Besucher sich lediglich in dem Lesesaal aufhalten werden. Der moderne Funktionsanbau mit den historischen Unterlagen aus der fast 330 jährigen Stadtgeschichte Stadtgeschichte wird für den Besucher verschlossen bleiben.

Unerwartete Ereignisse traten auf, als das Fundament für den Anbau gegossen werden sollte. Eine dicke Schlammschicht musste bedeutend tiefer, als geplant abgetragen und die Wände des städtischen Museum abgestützt werden. Grund dafür war die nicht tragfähige durchnässte Lehmschicht . Der Fertigstellungstermin soll trotzdem gehalten werden.