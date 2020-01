Hoffen in der Greizer Bahnhofstraße

Die Frage nach seinem Befinden wartete Norbert Thomas gar nicht bis zu Ende ab und sagte: „Ich kann es kaum erwarten“. Der Chef des „Peanuts“ in der Bahnhofstraße hatte von der Ersteigerung des Thüringer Hofes durch die Stadt gehört.

Seit zweieinhalb Jahren ist die Straße vor seiner Haustür gesperrt. Zu lange für ihn. Nun hofft er auf einen baldigen Abriss auch des angrenzenden maroden Hauses zum Thüringer Hof. Thomas meint, dass die Brandwand beide Gebäude miteinander verbinde und kein anderes Handeln zuließe.

Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos) hatte in der jüngsten Haupt- und Finanzausschusssitzung des Stadtrates nur den Abriss des Thüringer Hofes angekündigt.

Geduld ist in der Greizer Neustadt noch gefordert

Aber, was heißt nur? Das Ärgernis Thüringer Hof bestand seit Jahren. „Jetzt haben wir die Hand drauf“, so Schulze. Die Verwaltung kann aktiv werden. Ein Rückbau- und Neuordnungskonzept muss her und Fördermittel. Er scheue sich nicht nach Erfurt zu fahren und dort die Dringlichkeit deutlich zu machen.

Dennoch. Die Verwaltungsgänge bis hin zur Entscheidung über die Mittel dürften ihre Zeit kosten. „Der Thüringer Hof hat aber oberste Priorität“, betont der Bürgermeister. Wichtig sei, dass die Straße wieder aufgemacht werden könne und alles aufgeräumt sei.

Für Jens Dietzsch, Direktor des Ulf-Merbold-Gymnasiums, bringt das ein großes Aufatmen. Die halbseitige Sperrung in der Heinrich-Fritz-Straße und die Umleitung seien problematisch. „Gäste haben schwer zu uns gefunden“, so Dietzsch. Er hoffe nun, dass alles schnell geht.

Bei Gabriele Müller herrscht eher vorsichtiger Optimismus. Sie ist die Eigentümerin des Bioladens „Lebensquell“. „Ich warte ab“, sagt sie. Die Einbußen in der langen Zeit der Sperrung habe sie deutlich gemerkt. Zahlen will sie nicht nennen. Vor allem Neukunden hätten nicht zu ihrem Laden gefunden.

Und zugegeben, für Ortsunkundige ist nicht zu vermuten, dass sich im Holzverschlag ein solches Angebot befindet. Im „Peanuts“ waren es vor allem Frauen, die weggeblieben sind. Sie hätten die Sackgasse gescheut, so Norbert Thomas.

Holzmauer ist ein schrecklicher Anblick

„Jahrelang diese Mauer vor der Tür ist einfach schrecklich“, beklagt Gabrielle Müller. Und Balinda Kaur, Mitarbeiterin der Pizzeria „Da Papu“, bringt es auf den Punkt: „Es ist kein schöner Blick nach draußen“. Die Gäste im Hotel seien nicht sehr glücklich damit. Immer wieder würden sie fragen, wann der Zustand vorbei sei, aber weggeblieben seien sie nicht.

Geduld, bis der Thüringer Hof verschwunden ist, müssen alle noch haben. Es ist der erste Schritt, der mit der Ersteigerung getan ist.

Und was würden sie sich wünschen auf dem dann freigeschaufelten Platz? „Wenn der Elsterparkplatz wegkommen soll, wären Parkplätze oder ein Parkhaus schön, auch für die Gäste der Vogtlandhalle“, so Gymnasiumsleiter Dietzsch. „Parkplätze, das wäre besser fürs Geschäft“, meint Balinda Kaur. „Grünflächen und Parkplätze“, so auch Gabriele Müller. Und Norbert Thomas wünscht sich: „Parkflächen mit Bäumen“ - was sonst.