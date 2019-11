Im Aumaer Wohngebiet stimmen viele Grundstücksgrenzen nicht

Das Wohngebiet Am Katzenberg in Auma-Weidtal entstand Mitte der 1980-er Jahre.

Auma-Weidatal. Wenn es einem den Boden unter dem Haus wegzieht. Im Aumaer Wohngebiet Am Katzenberg stimmen viele Grundstücksgrenzen nicht. Anwohner sollen Bodenordnung bezahlen

Stellen Sie sich vor, Sie bauen ein Haus und 36 Jahre später, stellt jemand fest, dass sich ein Teil vom Gebäude und Garten gar nicht auf ihrem Grundstück befindet. So ergeht es derzeit Anwohnern im Aumaer Wohngebiet Am Katzenberg. Dort wurde in den vergangenen Monaten festgestellt, dass bei vielen Eigentümern die Grundstücksgrenzen nicht stimmen und darüber hinaus gebaut wurde. Eine von ihnen ist Jutta Wagner.