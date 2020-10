Im Club 2000 werden Pakete für arme Kinder gesammelt

Clubleiterin Ulrike Klein (links) und Stephanie Hübschmann von der mobilen Jugendsozialarbeit mit einem Beispiel, was alles in die Pakete könnte.

Greiz. Mit Kinder helfen Kinder sollen Jungen und Mädchen in Bosnien und Serbien unterstützt werden. Die Abgabe ist auch in Zeulenroda möglich.

Die Weihnachtszeit ist zwar noch ein Stück hin, im Club 2000 ist man zumindest gedanklich ein stückweit schon da. Grund ist eine besondere Spendenaktion, mit der man armen Kindern in Bosnien und Serbien ein schönes Weihnachtsfest ermöglichen will.

Kinder helfen Kindern nennt sich die Aktion, die vom Verein Brot des Lebens organisiert wird. Mit ihm arbeitet das Team vom Club 2000 beziehungsweise der mobilen Jugendsozialarbeit schon eine ganze Weile zusammen, sagt Stephanie Hübschmann. Vor ein paar Jahren sei man auch einmal selbst vor Ort gewesen, um sich zu überzeugen, wohin die Spenden gehen und sei dabei von den ehrenamtlichen Helfern sehr herzlich in Empfang genommen worden.

Vom Prinzip her ähnelt die Aktion Kinder helfen Kinder der, die unter dem Namen Weihnachten im Schuhkarton bekannt ist, die es ebenfalls in der Region gibt. Die Idee: Es werden Pakete für Jungen oder für Mädchen gepackt, entweder für die Altersklasse fünf bis acht oder für die der Neun- bis Zwölfjährigen. Empfohlen werden zum Beispiel Spiel- und Schulsachen (keine Filzstifte), Hygieneartikel, Schals, Mützen, Handschuhe oder Socken und etwas Süßes, das länger haltbar ist. Abgeben kann man sie mit einer kleinen Spende für die Transportkosten im Club 2000 oder im Römer in Zeulenroda, von wo sie wiederum nach Bosnien und Serbien gelangen.

In der Vergangenheit habe die Aktion schon einigen Erfolg gehabt, sagt Hübschmann und hofft, dass es auch diesmal so wird. So habe man vor zwei Jahren zum Beispiel 200 Pakete eingesammelt, auch im vergangenen Jahr seien viele zusammengekommen. Sogar ein paar Schulklassen würden sich an der Aktion beteiligen.

Der Abgabeschluss ist der 20. November. Der Club 2000 in der Greizer Zentastraße hat wieder zu den normalen Öffnungszeiten von 12 bis 18 Uhr oder nach Rücksprache geöffnet. Der Römer in Zeulenroda ist von 11 bis 16 Uhr oder nach Vereinbarung offen.