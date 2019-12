Im nächsten Jahr heißt es: Wasser marsch

Für den Ersatzneubau des Hochbehälters Mehla ist im kommenden Jahr die höchste Investitionssumme im Bereich der Trinkwasserversorgung eingeplant. Rund 570.000 Euro verschlingt der Bau. Sukzessive muss ein Hochbehälter nach dem anderen erneuert werden. Die alten Bauten entsprechen nicht mehr den Anforderungen. Zuletzt wurde ein Ersatzbau des Hochbehälters in Triebes auf dem Hain vorgenommen. Die Baumaßnahme in Mehla ist der zweite Abschnitt. 2019 wurde mit dem Bau begonnen.

Investitionsvolumen umfasst insgesamt 4,4 Millionen Euro

Rund 4,4 Millionen Euro sieht der durch die Verbandsmitglieder des Zweckverbandes Wasser-Abwasser Zeulenroda beschlossene Wirtschaftsplan für das kommende Jahr vor. Von den 4,4 Millionen Euro entfallen rund 1,5 Millionen Euro für den Bereich der Trinkwasserversorgung und 2,9 Millionen Euro für den Betriebszweig Abwasserbeseitigung. Im Abwasserbereich stehen weitere Anschlüsse an zentrale Kläranlagen in Langenwetzendorf, Zeulenroda und in Auma an. So sind Baumaßnahmen „Anschluss Unterer Ort Langenwetzendorf“ für rund 700.000 Euro eingeplant. Die Mühlenstraße in Langenwetzendorf ist als Gemeinschaftsbaumaßnahme vom Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr Region Ost, der Thüringer Energie, der Gemeinde Langenwetzendorf und des Zweckverbandes Wasser-Abwasser Zeulenroda geplant. Bis zur Kuxmühle in Langenwetzendorf sind mehrere Bauabschnitte vorgesehen. Die Maßnahme „Südtangente Zeulenroda“ soll 400.000 Euro kosten. So soll das Wohngebiet Märien, Märienstraße, angeschlossen werden und in den kommenden Jahren dann die Lichtensteinsiedlung und der Krötenbachgrund in Zeulenroda. Die Voraussetzungen dafür wurden mit der gebauten Pumpstation in der Unteren Haardt und der in den vergangenen Jahren dafür gebauten Verbindungsleitung in Richtung Obere Haardt geschaffen. Innerhalb dieser Maßnahme werden die Trinkwasserleitung, ein Schmutzwasserkanal und ein weiterer Kanal verlegt.

In Auma für weitere Jahre Investitionen nötig

In Auma soll der erste Bauabschnitt der Baumaßnahme „Anschluss Auma-West“ – Wüstenwetzdorfer Weg umgesetzt werden. Dafür sind rund 500.000 Euro eingeplant. Die Baumaßnahme war bereits im vergangenen Jahr im Wirtschaftsplan vorgesehen. Doch die veranschlagten hohen Kosten von den sich an der Ausschreibung beteiligten Firmen, erforderten eine neue Kostenrechnung und somit auch eine Neuausschreibung. Zuerst ist der Bau einer Pumpstation geplant, bevor dann in mehreren Bauabschnitten die Straßen angeschlossen werden müssen. Innerhalb der einzelnen Bauabschnitte soll die Trinkwasserleitung erneuert werden. Um sämtliche Investitionen stemmen zu können, macht sich für den Zweckverband für das kommende Jahr eine Kreditaufnahme unumgänglich. In der kommenden Verbandsversammlung werden die Mitglieder darüber entscheiden müssen auf ihrer öffentlichen Sitzung am 12. Dezember, 18 Uhr, im Beratungsraum des Zweckverbandes, Salzweg 3 in Zeulenroda.