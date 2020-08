Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Reiseverhalten der Menschen im Landkreis Greiz ändert sich coronabedingt

Ägypten, Australien, Argentinien – es sind nur drei Länder der langen Liste von Staaten, die als Risikogebiete eingestuft werden. Vor allem seit Mitte Juni stuft das Robert-Koch-Institut (RKI) eine Vielzahl von Staaten ein, in welchen der Urlaub eher vermieden werden sollte. Ist das jedoch ein Grund für Urlaubsbegeisterte, von einer Reise in solche Gebiete Abstand zu nehmen? Hierzu haben wir in Reisebüros in Greiz und Zeulenroda-Triebes nachgefragt.