Immer an der Seite der Feuerwehr

Bernsgrün. Auf ein abwechslungsreiches Veranstaltungsjahr konnten der Feuerwehrverein Bernsgrün auch 2019 zurückblicken. Zur Jahreshauptversammlung im Vereinshaus ließ Romy Anschütz, stellvertretende Vereinsvorsitzende, das vergangene Jahr mit allen Vereinsaktivitäten Revue passieren.

So erinnerte sie an die bei idealem Winterwetter stattgefundene Familienwinterwanderung mit Teilnehmern aus nah und fern und der ersten Weihnachtsbaumversteigerung zugunsten der Jugendfeuerwehr. An die gelungenen Maifeierlichkeiten von Kranz und Girlande binden bis hin zum Stellen des Maibaumes und erstmaligen Stellen eines kleineren Baumes durch die Jugendfeuerwehr. Auch das Himmelfahrtsspektakel war mit dem nostalgischen Kettenkarussell und dem Schalmeienorchester Plauen für die vielen durchreisenden Gäste auf Traktoren, Kutschen und Drahtesel ein voller Erfolg.

Für alle fleißigen Veranstaltungshelfer gab es im September eine nachhaltig in Erinnerung bleibende Dankeschönausfahrt in die Ausstellungs- und Museumsräume der Bauerfeind AG Zeulenroda und zum Erdachsenschmieren zum Mittelpunkt der Erde nach Pausa. Im Oktober wurde das Vereinshaus im Innen- und Außenbereich mit einer Reinigungsaktion auf Vordermann gebracht und eine Bildungsveranstaltung des Kreisfeuerwehrverbandes Greiz zum Thema Datenschutz besucht.

Mit einer thüringisch-sächsischen Premiere mit den Posaunenspielern aus Zeulenroda und Pausa fand am Vorabend des ersten Advents das traditionelle Anschieben der Weihnachtspyramide statt. Und die Vereinsmitglieder führten im Dezember auch die Seniorenweihnachtsfeier mit dem Gesangsverein 1826 Pausa und den Mädchen und Jungen der evangelischen Kindertagesstätte „Arche Noah“ Bernsgrün durch.

Auch für 2020 steht der Veranstaltungsplan, der bereits vor der Zeitrechnung Corona erstellt wurde. Welche Veranstaltungen aber durchgeführt werden können und welche nicht, wird sich zeigen.

Als erledigt abgehakt ist aber schon die 17. Familienwinterwanderung im Januar. „Wir wandern damit schon länger, als Heidi Klum nach ihren Topmodels sucht“, stellt Anschütz schmunzelnd fest.

Mit Blick auf die Mitgliederentwicklung – zurzeit sind im Verein 36 Mitglieder – wünschen sich alle mehr jüngeren Nachwuchs. „Wir brauchen mehr Schultern, um künftig alle anstehenden Aufgaben bewältigen zu können“, ist sich Anschütz sicher. Außerdem gab sie bekannt, dass das vereinseigene Kettenkarussell zum Verkauf ansteht. Sie dankte diesbezüglich dem Lare - Geschäftsführer Gottfried Floß für die jahrelange gute Zusammenarbeit.

Im Kassenbericht 2019 zeigte Kassenwart Carsten Fröb wie die angefallenen Ausgaben die Einnahmen schrumpfen ließen. Was war passiert? Wieder einmal zeigte der Feuerwehrverein eindrucksvoll, dass er Seite an Seite zur Feuerwehr steht. Denn für die Jugendfeuerwehr gab es vom Verein neue T-Shirts und Pullover und für die Einsatzmitglieder neue Funktionsshirts und Basecaps. „Mit dieser einheitlichen Kleidung sind wir schon positiv aufgefallen“, dankte Jugendfeuerwehrwart Mike Vorwerk. Und einen „großen Batzen“ steuerte der Verein zum Erwerb einer Wärmebildkamera bei. Für Stadtbrandmeister Steffen Jubold „fungiert so der Verein als Notlage für kleinere Investitionen“. Als Kassenprüfer für die nächsten zwei Jahre wurden wieder Claudia Weber und Susanne Jubold gewählt. Außerdem gab es einen Beschluss zur Beitragserhöhung ab 2021.