Impfstart und Impfstellen im Landkreis Greiz noch unbekannt

Greiz/Zeulenroda-Triebes/Gera/Schmölln. Im Dezember soll in der Region vorerst mit mobilen Impfteams gestartet werden. Der Kreis Greiz und die Stadt Gera bitten um Geduld.

Mit der Bekanntgabe, dass die ersten Impfungen gegen das Coronavirus noch im Dezember geschehen sollen, haben sich auch eine Reihe Leser aus der Region an uns gewandt, um zu erfahren, wie die Impfungen ablaufen sollen und wo die Impfstellen sind. Wir haben deswegen bei Veit Malolepsy von der Stabsstelle Kommunikation/Politik der Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KVT) nachgefragt. Die KVT ist in Thüringen für die Impfungen zuständig. Corona-Blog: Neuinfektionen in Thüringen auf Höchststand