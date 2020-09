In der Altstadtgalerie in Greiz gibt es bald wieder einen Lebensmittelmarkt.

Greiz. Der Greizer Jörg Kniebel übernimmt das Geschäft und eröffnet am 6. Oktober.

In Greizer Altstadtgalerie bald wieder Lebensmittelladen

Dass Ende Juni der Spar-Markt in der Altstadtgalerie geschlossen hat, haben viele Greizer bedauert. Andere Lebensmittelgeschäfte in der Stadt sind nicht so zentral gelegen und zu Fuß erreichbar. Doch nun können sie sich freuen.