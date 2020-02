In den Greizer Dienstleistungsbetrieben sieht’s gut aus

Die Greizer Unternehmen sind zufrieden - in der Hauptsache - und damit ganz vorn im Ostthüringer Vergleich. Jedenfalls ergab das die anonyme Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Ostthüringen. Gute Geschäftslage und gemischte Erwartungen, lässt sich die Umfrage überschreiben. Drei von fünf Befragten hätten in der IHK-Konjunkturumfrage zum Jahreswechsel ihre Geschäftslage für gut befunden. Lediglich acht Prozent der 162 Befragten - und das ist die eigentliche Überraschung - äußerten sich unzufrieden. Wir haben bei Unternehmen im Landkreis nachgefragt:

Greizer Dienstleistung gut, Bürokratie gigantisch

„Für den Dienstleistungsbereich trifft die positive Sicht sicher zu“, sagt Jan Popp, Inhaber eines Maklerbüros und einer Firma für Hausverwaltung in Greiz. Er selbst sei mit der Geschäftslage zufrieden, aber auch vorsichtig. Im Vermittlungsgeschäft von Immobilien sei es immer bergauf und bergab gegangen, je nach Zinslage. „Aber in den letzten fünf Jahren war es durchgängig gut“, so Popp. Er habe sogar Aufträge ablehnen müssen, weil er seine insgesamt sechs Mitarbeiter nicht überlasten wollte, so Popp. Das Vogtland sei bekannter geworden, der schönen Landschaft und der Wandermöglichkeiten wegen zögen Leute hierher. Kaufinteressenten kämen vorinformiert, als negativ werde nur die Altersstruktur genannt. „Doch muss Alter etwas schlechtes sein“, fragt Popp. Es böte auch neue Geschäftsfelder, verweist er auf Görlitz. Es sei schön, dass es den Leuten gut gehe, aber das bringe in seiner Branche auch neue Anforderungen. Eine Wohnung, die in den 90er Jahren saniert wurde, müsse heute auf den neuesten Stand gebracht werden, sonst sei sie nicht vermittelbar. „Und die Mieter sind bereit auch das entsprechende Geld zu bezahlen, wenn eine Wohnung groß und schick ist“, weiß der Immobilienmakler. Gleichzeitig verweist das auf ein anderes Problem, die Baukosten sind enorm gestiegen und die Verfügbarkeit der Handwerker ist gering. Eines aber mache besondere Schwierigkeiten und hier sieht nicht nur Unternehmer Popp ein Geschäftsrisiko: die „gigantische Bürokratie“. Geldwäschegesetz oder andere Regularien, alles müsse man dokumentieren und belegen, dass es mit rechten Dingen zugeht.

Herausforderung Elektromobilität in Greiz

Alexander Gypser, Geschäftsführer der Reinex Hochdrucktechnik Greiz, ist aktuell ebenfalls zufrieden mit der Geschäftslage und auch optimistisch für das erste Halbjahr. „Was im zweiten Halbjahr wird, werden wir sehen.“ Gypser ist aber sehr optimistisch Bei uns kommen eventuelle Krisen erst verzögert an, da unsere Maschinen vor allem von der öffentlichen Hand gekauft werden. Es seien lange Zeiträume, so Gypser. Aber dazu wird vorher betrachtet, dann beschlossen, dann gekauft. Die 22 Mitarbeiter von Reinex produzieren Maschinen für kleine LKW, die für Reinigungsarbeiten oder Schlammentsorgung und ähnliches eingesetzt werden. Eine Herausforderung in der nächsten Zeit sei für diesen Bereich aber die Elektromobilität. Das bedeute komplett neue Antriebssysteme zu konstruieren und entwickeln. „Wir sind gerade dabei“, sagt Gypser. Die öffentliche Hand aber sei noch lange nicht so weit. Da ist der Fahrzeughersteller auf den Plan gerufen. „Wir sind aufeinander angewiesen“, so der Reinex-Chef. „Aber da haben die Automobilzulieferer eher Probleme.“

Investitionsstopp bei Autoindustrie mit Folgen bei Feutron

Jens Geißler, Chef der Feutron Klimasimulation Langenwetzendorf, kann das nur bestätigen. In seinem Unternehmen werden Prüftechnik und Klimakammern für die Autoindustrie hergestellt. Bislang liefen die Geschäfte gut beim Automobilzulieferer, doch die Perspektive sei schlecht, so Geißler. Die Autofirmen hätten einen Investitionsstopp verhängt. Das trifft Feutron, die an Porsche, Daimler und andere große Autofirmen liefern. „Wie es weitergeht, weiß keiner“, sagt Geißler. Ein wichtiger Industriezweig werde kaputt gemacht durch unausgewogene Konzepte und von heute auf morgen. „Und das ohne zu berücksichtigen, welche weitreichenden Auswirkungen das auf die Industrie hat“, kritisiert er politische Entscheidungen. „Wir merken das“, bedauert Geißler.

Aussicht in Langenwetzendorf: nicht rosig

Die Autoindustrie ist nur eine Seite. Auch in der Landwirtschaft tun sich Probleme auf. Für Gottfried Floß , Chef von Laremo in Langenwetzendorf - Spezialist für Landtechnik, Nutzfahrzeuge und auch Fahrzeug- und Umwelttechnik, ist die Geschäftslage derzeit gut. Doch er fürchtet um die Zukunft. „Wenn die Landwirtschaft politisch nicht gewollt wird, dann gefährdet dies Zweidrittel meines Geschäfts. Wer große Tierproduktionen aufgeben wolle, brauche auch keine Mähdrescher mehr, so Floß. Die politischen Rahmenbedingungen sind sein Geschäftsrisiko für die kommenden Jahre.

Ergebnisse der IHK-Konjunkturumfrage für den Landkreis Greiz

70 Prozent der Unternehmen im Landkreis arbeiten laut IHK-Konjunkturumfrage mit Gewinn, nur vier Prozent mussten Verluste hinnehmen. Was die Erwartungen für dieses Jahr betrifft, hält sich die Einschätzung die Waage. 15 Prozent denken, es wird besser, 14 Prozent meinen, es wird schlechter. Investieren oder mehr Personal einstellen? Dazu äußerten sich die Firmenchefs des Landkreises Greiz eher zurückhaltend. Aber beim Umsatz sehen sie Wachstum, jedenfalls ein Drittel von ihnen. Nur vier Prozent sieht die Zukunft nicht so rosig. Doch es gibt Unterschiede in den Bereichen.

88 Prozent der Dienstleister schätzen ihre geschäftliche Situation als gut ein. Und nur 11 Prozent der Unternehmen von Sicherheitsfirma bis Immobilienverwaltung betrachtet die Situation als befriedigend. Aber keiner sieht schwarz. So geht man in diesem Bereich auch positiv in die Zukunft. 22 Prozent meint, dass es besser wird. Keiner geht davon aus, es werde schlechter.

Anders bei den Greizer Industriebetrieben

Auch in der IHK-Umfrage wurde deutlich, dass es in den Industriebetrieben ganz anders aussieht. 38 Prozent sagen, es stünde gut, für 19 Prozent der Firmen stehe es schlecht. Der Rest meint, es sei befriedigend. „Ein Viertel der Industrieunternehmen gehe aber davon aus, dass es schlechter wird, nur 19 Prozent sehen die Zukunft positiv“, sagt Barth. Die überwiegende Mehrheit denke, es bleibe wie es ist.

Doch woran liegt die Skepsis über ein besseres Geschäftsjahr? Für die Mehrheit (61 Prozent) liegen die größten Geschäftsrisiken in fehlenden Fachkräften und den wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen. Will heißen, die wachsende Bürokratie und absehbare Handelsprobleme auf internationalem Parkett. Die abgekühlte Konjunktur im Ausland hemmt die Nachfrage nach Produkten. Für knapp die Hälfte (47) liegen die Risiken in zu hohen Rohstoff- und den Energiepreisen. Auch die Digitalisierung treibt die Unternehmer um. Und in der IHK ist man sich einig, dass der Strukturwandel in der Automobilindustrie bei den Zulieferbetrieben für Verunsicherung sorgt.

.