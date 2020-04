In der Not gibt es Hilfe in Greiz und Zeulenroda

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In der Not gibt es Hilfe in Greiz und Zeulenroda

Jeden Tag auf engem Raum leben. Mancher hat keine Möglichkeit auf einen Garten auszuweichen. Wer allein ist, fühlt sich einsam ohne Freunde und Bekannte. Alle wollen raus aus der Enge. Die Kinder haben keine Lust an den Schulaufgaben zu sitzen. Konflikte in der Familie oder der Partnerschaft, die vorher unter den Teppich gekehrt oder im Alltag übergangen wurden, treiben jetzt wieder an die Oberfläche. Probleme scheinen unlösbar oder drohen zu eskalieren. Corona ist nicht nur eine Gefahr für Leib und Leben, die Folgen der Krise sind auch eine Gefahr für das Zusammenleben.

Kontakt per Telefon oder Mail möglich

Doch nur wenige wissen von der Hilfe, die eine Familienberatung ihnen geben kann. „Oder sie scheuen sich anzurufen“, vermutet Anne Reinhold, stellvertretende Leiterin der Diako Erziehungs- und Familienberatungsstelle im Landkreis Greiz. Die sechs Beraterinnen und eine Teamassistentin stehen in Greiz, Zeulenroda und Gera bereit, in schwierigen Situationen zu beraten und Lösungen zu suchen.

Derzeit würden sich weniger neue Klienten anmelden. Anne Reinhold vermutet, dass die Beratungsstellen, weil jetzt für Besucher geschlossen, nicht um Hilfe in der Not gebeten werden. Doch das Angebot steht. In den aktiv laufenden Fällen würden die Beratungen entweder telefonisch oder per gesichertem Mailkontakt durchgeführt.

Beratung unter vier Augen über Chat

Die Greizer beteiligen sich auch an der online-Beratung der Diako im Internet, wo in Foren, Gruppenchats oder Einzelchats - unter vier Augen - zu Problemen beraten wird. Anne Reinhold ermuntert Ratsuchende, sich zu melden und einen Termin zu verabreden, um die Zeit des Beraters für sich zu sichern.

„Viele Familien leben jetzt längere Zeit zusammen auf engstem Raum. Das überfordert viele, bringt jeden Tag immer höhere Stressfaktoren. Stellt man sich nur die Situation vor, arbeiten gehen zu müssen und abends noch die Schulaufgaben seines Kindes zu kontrollieren oder zu erklären. Und im Nebenzimmer weint das Baby“, gibt die Psychologin ein Beispiel. Manchen überfordere die Themenstellung der Schulaufgaben auch inhaltlich. Sie müssten sich selbst belesen, schaffen das aber nicht auch noch.

Angebot bei Überforderung

Auch wissen Eltern oft nicht, wie sie ihrem Kind Halt geben sollen, dem es schwer fällt, ohne Lehrer nun allein lernen zu müssen. Dazu komme die Angst, was wird nach Corona in der Schule, schafft das Kind wieder den Anschluss, sagt die Psychologin. Oder die Trennung der Eltern muss verkraftet werden auch unter den neuen Bedingungen. Wie regelt man jetzt das Umgangsrecht? Welche Probleme treibt das Kind um, wie kann es mit jemandem reden und sein Herz ausschütten? Vielleicht gibt es für Eltern auch überhaupt kein Rankommen an den Nachwuchs mehr. Das alles könne Eltern an die Grenzen ihrer Geduld und Nerven bringen, sagt Anne Reinhold. Da tut Hilfe not. Und manchmal ist es nur ein Gespräch, das die Augen für Lösungen öffnet.

Neben der Beratung in den kritischen Fragen, haben die Diako-Mitarbeiter aber auch noch Tipps an der Hand, wie man einen Ausgleich für alle schafft und die Freizeit in den vier Wänden kreativ nutzen kann. „Bastelangebote und Spielideen haben wir, man muss sie nur nutzen“, sagt die Beraterin und schiebt noch nach: „Wir sind da.“

Info: Die Diako Erziehungs- und Familienberatungsstelle im Landkreis Greiz ist erreichbar unter Telefon: 03661/4 37 30 83 oder per Mail: efb.lkgreiz@diako-thueringen.de