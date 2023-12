In Greiz: „Fundament des Sports“ ausgezeichnet

Greiz Bei der Ehrenamtsgala des Kreissportbundes Greiz sind engagierte Helfer und Trainer, aber auch aufopferungsvoll agierende Eltern junger Sportler geehrt worden.

26 Sportlerinnen und Sportler sind im Unteren Schloss Greiz am 1. Dezember ausgezeichnet worden – im Rahmen einer feierlichen Ehrenamtsgala im Weißen Saal des Schlosses. Wobei „Sportler“ für die Geehrten ein eher falscher Terminus ist. Denn ausgezeichnet wurden insbesondere Personen, die beispielsweise als Vorstandsmitglieder, fleißige Helfer oder engagierte Eltern aufopferungsvoll aktiv sind. „Ihr Einsatz bildet das Fundament für den Erfolg unserer Sportvereine. So entstehen nicht nur sportliche Erfolge, sondern auch Gemeinschaft und Zusammenhalt, die über den Sport hinausreichen“, betont Christian Tischner (CDU), als Ehrenamtsbeauftragter des Kreissportbundes in seiner Begrüßung.

Die Gala des Kreissportbundes Greiz, zur Würdigung des Ehrenamtes im Sport, sei ein besonderer Anlass und eine schöne Tradition in der Vorweihnachtszeit, um all jenen ein herzliches Dankeschön auszusprechen, die durch ihr ehrenamtliches Engagement den Sport im Landkreis Greiz lebendig und vielfältig gestalten.

Kreissportbund Greiz sieht Ehrenamt als unverzichtbar an

Als Gäste begrüßte der Sportbund an diesem Abend den Ersten Beigeordneten der Landrätin, Kai Dittmann, den Ersten Beigeordneten des Greizer Bürgermeisters, Ulrich Zschegner, und den Vorsitzenden des Jugendhilfeausschusses, Ulli Schäfer (alle CDU).

Der Vorsitzende des Kreissportbundes, Jan Koschinsky, brachte in seiner Festrede zum Ausdruck, dass „der Sport ohne ehrenamtliches Engagement nicht vorstellbar und durchführbar ist. Sei es im Vorstand, als Trainer oder Schiedsrichter, überall ist der Sport durch ehrenamtlichen Einsatz geprägt. Leider wissen nicht mehr alle Akteure in der Politik die Bedeutung des Sports für die Gesellschaft zu schätzen“, mahnte Koschinsky durchaus kritisch an diesem festlichen Abend an.

„Zum Glück ist es bei uns im Landkreis Greiz anders. Mit unserer Landrätin Martina Schweinsburg und vielen Bürgermeistern sowie Kreistagsmitgliedern, insbesondere Ulli Schäfer als Vorsitzendem des Jugendhilfeausschusses, haben wir im Sport starke und verlässliche Partner an unserer Seite. Nur durch die Unterstützung der Politik ist es uns als Kreissportbund möglich, die Sportvereine so gut zu fördern, zu unterstützen und die Arbeit der Ehrenamtlichen zu würdigen“, so der Vorsitzende.

Die geehrten Ehrenamtlichen Stefan Trommer (VSG 1960 Cossengrün) Sindy Zimmermann (Bewegt e.V. Zeulenroda) Uwe Löppen (FC Motor Zeulenroda) Jörg Wetzel (FSV Berga) André Belling (FSV Ronneburg) Ulrich Geyer (Hainberger SV Greiz) Conny Geidel (Hainberger SV Greiz) Uwe Linzner (Kreis-Kegel-Verein Greiz) Diana Kufs (LSV Wolfersdorf) Stefan Ciecka (LSV Wolfersdorf) Marlen Puchta (Motorsportclub Weida) Daniela Ansorge-Hertel (Ponysportverein Wenigenauma) Stefan Rohleder (SG Kurtschau) Katja Grunert (SG Merkendorf) Heiner Müller (Ski-Verein Triebes) André Güther (Sportverein Neugernsdorf) Silke Pabst (SV 1975 Zeulenroda) Marleen Gützlaff (SV Seelingstädt-Rückersdorf) Jan Steinbach (TSV 1861 Pölzig) Yvonne Göpel (TSV 1861 Pölzig) Hubert Wurschech (TSV Zeulenroda) Steffi Nagel (TSV Zeulenroda) Philip Seifert (1. FC Greiz) Sieglinde Schöndorfer (SV Blau-Weiß Auma) Elke Douscha (Wanderverein Greiz) Henrike Saathoff (Greizer SV Bullets) Sigrid Clauß (TSG Concordia Reudnitz) Heike Kappel (Greizer SV Bullets) Falk Reichardt (HSV Hundefreunde Greiz) Gudrun Bölke (TSG Concordia Reudnitz) Sigrun Richter (TUS Osterburg 90 Weida) Petra Ahner (Reit-u. Fahrverein Mohlsdorf) Katja Büchner (JSV Auma 1992) Roland Schilke (SV 1975 Zeulenroda, Abt. Basketball) Ursula Grabengießer (SV Harbersdorf) Mario König (Ski-Verein Triebes)

Rund 6000 Kinder bilden die sportliche Basis für die Zukunft

181 Verein, 1600 Mitglieder, davon 6000 Kinder, zeigen die Stärke des Sports im Landkreis Greiz. Deshalb würdigt der Kreissportbund Greiz einmal im Jahr die geleistete Arbeit der Sportlerinnen und Sportler in einer Veranstaltung. Nach dem Abschlussfoto wurde das Buffet eröffnet und es gab viele anregende Gespräche unter den Gästen. „Es war eine gelungene Veranstaltung, ein schöner Abend“, schätzte Christian Tischner ein.