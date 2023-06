In Greiz werden neue Samba-Trommler gesucht

Greiz. Zum Park- und Schlossfest in Greiz haben die Samba-Trommler der evangelischen Jugend ihren ersten Auftritt. Und Verstärkung suchen sie auch.

Das Park- und Schlossfest wird auch der erste große Auftritt der Samba-Trommler der evangelischen Jugend in Greiz in Kooperation mit dem Verein Escola Popular. Nicht nur laufen sie am Sonntag beim Umzug mit, danach gibt es auch noch einen Auftritt auf der Bühne im Schlossgarten.

Wer daran Gefallen findet, kann sich freuen, denn der Start eines neuen Anfängerkurses steht kurz bevor. Ab Dienstag, 13. Juni, können sich Interessierte zwischen 16 und 18 Uhr in der Stadtkirche ausprobieren.

Schritt für Schritt wird gezeigt, wie man im Samba-Rhythmus in der Gruppe zusammenspielt. Im Vordergrund steht der Spaß am gemeinsamen Musizieren, wenn alle zusammen „grooven“. Nach und nach werden grundlegende Stimmen auf den Instrumenten und später auch erste Breaks vermittelt. Eingeladen sind alle Menschen ab zehn Jahren – egal ob jung oder alt.

Rhythmusgefühl hat man nicht – man lernt es

Mitbringen muss man nichts, außer Lust auf neue Rhythmen und Leute. Gehörschutz und Instrumente werden gestellt.

„Die Sorge, die einige Menschen haben, dass sie ja kein Rhythmusgefühl hätten, ist total unbegründet“, sagt der Leiter Stephan Müller, der seit 2003 brasilianische Samba-Percussion spielt und auch während seines vierjährigen beruflichen Aufenthalts in Brasilien weitere musikalische Erfahrungen gesammelt hat. „Manche Menschen würden das Trommeln gerne ausprobieren, glauben aber, sie hätten kein Rhythmusgefühl. Das hat man aber nicht einfach so, sondern das lernt man beim gemeinsamen Musikmachen.“ Man müsse es nur versuchen – „egal ob hier oder in Brasilien. Diese Begeisterung, die ich in den letzten 20 Jahren erlebt habe, möchte ich gerne weitergeben.“