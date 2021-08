In Hohndorf wird am Wochenende gefeiert

Hohndorf. Sponsoren unterstützen die Nachwuchsarbeit des Vereins.

Vor wenigen Tagen standen die Bambinis der SG Hohndorfer SV/Untergrochlitz im Mittelpunkt des Geschehens.

Verschiedene Sponsoren zauberten den Kleinen ein strahlendes Lächeln ins Gesicht. Unter den Augen des Greizer Bürgermeisters Alexander Schulze (parteilos) wurden von Kay Stockmann, Inhaber der Gaststätte Schweizer Haus in Schönbach, Rucksäcke übergeben, Regenjacken gab es vom Baugeschäft Christian Kölbel aus Büna ,T-Shirts für den Trainingsbetrieb übergab die Firma Holzbau Daniel Stockmann aus Schönbach und Trainingsanzüge wurden von der Firma Zimmerei Werner Lesko Pansdorf gesponsert.

Die Freude war bei den derzeit 16 Kindern riesig, die von den Übungsleitern Cindy Schmutzler und Ronny Steudel betreut werden. Ein großes Dankeschön geht an die Sponsoren.

Gelände um Sportplatz verschönert

Außerdem waren einige Mitglieder der SG Hohndorfer SV/Untergrochlitz damit beschäftigt, das Gelände rund um den Sportplatz zu verschönern, dringende Reparaturen am Sportplatz und den Gebäuden zu erledigen und Vorbereitungen auf das am kommenden Samstag stattfindende Dorf- und Sportfest durchzuführen.

Hierfür konnte man auf eine großzügige Geldspende aus den Händen von Thomas Jahn, Inhaber von der gleichnamigen Wach- und Sicherheitsdienst Jahn GmbH, zurück greifen.

Nach einem Jahr coronabedingter Pause findet am Samstag, 7. August, auf dem Gelände des Hohndorfer Sportvereins das traditionelle Dorf- und Sportfest statt.

Am frühen Nachmittag trifft die erste Mannschaft der SG dabei auf die Vertretung vom SV Grün- Weiß Tanna. In der Halbzeitpause zeigen zwei Bambini-Mannschaften des Hohndorfer Sportvereins in einem freundschaftlichen Vergleich ihr fußballerisches Können.

Programm des Kindergartens

Auch der Kindergarten zaubert sicherlich wieder mit seinem Programm ein Lächeln in die Gesichter der stolzen Eltern und auch der Gäste aus nah und fern.

Für die kleineren Besucher steht eine große Hüpfburg bereit, während die Eltern bei Kaffee und Kuchen die entspannte Atmosphäre des Fests genießen können.

Eintritt ist frei

Am Abend wird dann die Diskothek N- Project für Stimmung unter den Partygästen sorgen.

Zur Geisterstunde erleuchtet wieder ein Abschlussfeuerwerk den Hohndorfer Sternenhimmel.

Der Eintritt zum Sport- und Dorffest ist frei. Die SG Hohndorf / Untergrochlitz freut sich sehr auf zahlreichen Besuch.

Es gelten die allgemeinen Corona Regeln der Thüringer Landesregierung.