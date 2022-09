In Kleingera dreht sich alles um den Apfel

Kleingera. Am 1. Oktober wird im Rittergut Kleingera Apfelfest gefeiert. Das steht auf dem Programm:

Im Rittergut Kleingera wird am Samstag, 1. Oktober, von 10 bis 18 Uhr Apfelfest gefeiert.

Matthias Grimm aus Mohlsdorf ist mit seiner fahrenden Mosterei vor Ort. Wer möchte, kann sein eigenes Obst zum Fest mitbringen um Saft daraus zu pressen. Höhepunkt in jedem Jahr ist die Verkostung verschiedener Apfelkuchen-Sorten, von leckerem gesunden Apfelschalentee, Apfel-Grog und Apfelmus aus Eigenproduktion bis hin zu frisch gepresstem Apfelsaft.

Die Äpfel für alle zum Apfelfest angebotenen Produkte stammen aus der von den früheren Rittergutsbesitzern angelegten Streuobstwiese, die in diesem Jahr beim Streuobstwiesen-Wettbewerb in Landwüst prämiert wurde. Die Mitglieder des Vereins zur Förderung des Rittergutes wollen bereits am Freitag auf der Streuobstwiese große Mengen Äpfel ernten, die am Samstag ganz früh, noch vor dem Apfelfest, durch Matthias Grimm vermostet werden. Unter dem Kreuzgewölbe des einstigen Pferdestalls wird wieder ein Kunsthandwerkermarkt stattfinden. Keramiken, Gefilztes, Kunstwerke aus Holz und Stoff, Nützliches aus Wolle, aber auch Seifen aus Eigenproduktion, Schmuck und natürlich verschiedene Artikel aus Naturmaterialien werden angeboten. Im Angebot sind auch Herbstkränze für Haustür und Hoftor. Der Flohmarkt des Vereins, der in den hinteren Räumen des Erdgeschosses im ehemaligen Herrenhaus eingerichtet ist, hat geöffnet. Viele neue Sachen sind dort seit August einsortiert worden, unter anderem 1200 Bücher und Schallplatten. Es wird eine Tombola zugunsten der Dachsanierung des Herrenhauses angeboten, in der viele schöne Preise auf neue Besitzer warten.

Wer eigenes Obst vermosten lassen möchte, bucht bitte vorher einen Termin unter www.fahmos-grimm.de