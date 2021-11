Der Turm der Kirche in Reinsdorf.

In Reinsdorf wird Kirchweih gefeiert

Greiz-Reinsdorf. Am Sonntag steht ein Festgottesdienst an.

Für die kleine Kirchgemeinde in Greiz-Reinsdorf war 2020 trotz der besonderen Situation der Welt ein Jubeljahr. Nicht nur konnte der Abschluss der Innensanierung gefeiert werden, an der die Gemeinde über Jahre und Jahrzehnte arbeitete beziehungsweise plante.

Es war zugleich der 300. Jahrestag der Weihung der Kirche im Ortsteil, die zwar pandemiebedingt nicht so groß gefeiert werden konnte, wie man gehofft hatte, aber zumindest musste das Jubiläum nicht ganz ungesehen verstreichen.

OTZ-Newsletter für den Landkreis Greiz Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In diesem Jahr will man nun den ersten Geburtstag der aufwendigen Innensanierung, bei der das historische Bild des Innenraums aus den 1910er-Jahren im Jugendstil wieder hergestellt wurde, feiern. Für diese Arbeiten, die aus Fördermitteln, aber vor allem durch von den Gemeindemitgliedern in Form von Spenden organisierten Eigenmitteln finanziert wurden, ist die Gemeinde auch mit dem Denkmalschutzpreis des Landkreises ausgezeichnet worden.

Programm reduziert

Am Sonntag, 7. November, ist nun in der Reinsdorfer Kirche ein Gottesdienst anlässlich der Kirchweih geplant, die sich am 3. November jährte. Zwar muss ein Teil des angekündigten Programms ausfallen, da Kantor Ralf Stiller kurzfristig absagen musste. Die Aufführung der Lieder aus dem Kindermusical „Himmel und Erde“, das mit Kindern aus der Kirchgemeinde Fraureuth unter Leitung des Kantors einstudiert wurde, kann deswegen nicht stattfinden.

Musik soll es aber dennoch geben, dafür kommt der Greizer Posaunenchor, der für den Gottesdienst einen musikalischen Rahmen setzen will. Die Predigt hält Pfarrer Friedhard Kummer, der für den Pfarrbereich Fraureuth-Reinsdorf zuständig ist.

Der Kirchweihgottesdienst findet an diesem Sonntag, 7. November, ab 14 Uhr in der Reinsdorfer Kirche statt.