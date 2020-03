Internet wird zum Retter in Seelsorge

„Es wäre doch sehr schmerzhaft, wenn wir Ostern nicht gemeinsam feiern könnten“, sagt Pfarrer Michael Riedel von der Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde Greiz. Aufgrund der Corona Krise entfallen die Gottesdienste und sämtliche Veranstaltungen der Kirchengemeinden für die nächsten Wochen.

•„Alle aktuellen Infos im Corona-Liveblog“

Der Hauptteil der Arbeit der Kirche sei, die Begegnung mit den Menschen zu suchen. Nun musste alles abgesagt werden, um die Schwächsten der Gesellschaft zu schützen.

„Dafür haben wir alle Verständnis und wir dienen dem“, sagt der Pfarrer. Man überlege, welche alternativen Angebote die Kirche online machen könne.

So gibt es am Wochenende einen Gottesdienst im Internet, will heißen Predigt, Gebet und Segen werden per Videobotschaft diesen Samstag auf der Pohlitzer Internetseite veröffentlicht.

Laut Pfarrer Michael Riedel wird es ab nächster Woche jeweils auf beiden Internetseiten eine wöchentliche Videobotschaft geben. Auf der Internetseite www.kirche-greiz-pohlitz.de können die zahlreichen Predigten heruntergeladen und gehört werden.

„Auf der anderen Seite sind wir auch persönlich erreichbar, wenn jemand in seelischer Not ist“, betont der Pfarrer. Man müsse miteinander reden und sei es per Telefon. Ältere Menschen dürften wegen der Krise nicht abgehangen werden. „Wer jetzt einsam ist, wird noch einsamer“, befürchtet Pfarrer Riedel. (Pfarrer Michael Riedel, Telefon 0160/ 92 70 79 12 und Pfarrer Christian Colditz, Telefon 03661/ 62 47 67) www.kirchengemeinde-greiz.de.

Erdbestattungen im Freien erlaubt

Superintendent Andreas Görbert der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland (EKMD) hat am Montag alle kirchlichen Veranstaltungen im Kirchenkreis bis Karfreitag, dem 10. April, untersagt. Einzige Ausnahmen seien Erdbestattungen, deren Feierstunden möglichst im Freien zu halten sind und ohne Chorbeteiligung.

Alle 28 kirchlichen Mitarbeiter sind täglich zwischen 10 und 12 Uhr telefonisch für Einzelgespräche erreichbar. Auch sollen die Kirchen am Sonntag zu Gebetszeiten und möglichst in der Mitte der Woche zum Glockenläuten offengehalten werden.

Auch Hilfe tut weiter Not, so sollen in den Kirchgemeinden Einkaufshilfen für alte, kranke und einsame Menschen organisiert werden. Superintendent Andreas Goebert, Telefon 03661/68 99 51, E-Mail: Andreas.Goerbert.ekmd@t-online.de.

Katholischer Gottesdienst per Livestream oder im TV

Heinrich Timmerevers, Bischof von Dresden-Meißen, hat erlassen, dass bis auf weiteres keine öffentlichen Gottesdienste und Veranstaltungen im gesamten Bistum stattfinden. Das trifft auch die Katholiken aus Greiz, Zeulenroda und Umgebung.

Alternativen gibt es. Am Sonntag können über die Bistumsseite www.bistum-dresden-meissen.de per Livestream oder im TV die Gottesdienste von zu Hause mitgefeiert werden. Die Sonntagspflicht wurde vom Bischof aufgehoben.

Alle hauptamtlichen Mitarbeiter sind weiter im Dienst, die katholische Pfarrei St. Paulus ist erreichbar unter Telefon 03661/68 99 51.