Inzidenz in Greiz fällt unter nächste Marke

Greiz. Die nächste kritische Schwelle von 35 ist unterschritten

Die Inzidenz im Landkreis Greiz sinkt laut Lagebericht des Thüringer Gesundheitsministeriums weiter und hat mit 25,7 (Stand Freitag, 0 Uhr) die nächste kritische Schwelle von 35 unterschritten.

Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog

Zwei registrierte Neuinfektionen werden für die vergangenen 24 Stunden gemeldet. Laut Greizer Landratsamt gibt es aber keine lokalen Hotspots, die Fälle der vergangenen Woche würden über den gesamten Landkreis auftreten. Seit Pandemiebeginn werden 7838 registrierte Infektionen vermeldet. Die Zahl der Todesfälle wird mit insgesamt 215 angegeben.

Laut Divi-Intensivregister ist im Greizer Krankenhaus derzeit ein Intensivbett mit einem Covid-19-Patienten belegt, der beatmet werden muss.

Sollte der Schwellenwert von 35 auch an den nächsten fünf Werktagen unterschritten werden (inklusive Samstag), dann könnten im Landkreis Greiz schon bald wieder eine relative Normalität eintreten. So würde beispielsweise die jetzt noch nötige Testpflicht in Geschäften und Co. weitestgehend entfallen. Inklusive eines Karenztages wäre das ab Freitag, 11. Juni, möglich. Sollte der Inzidenzwert die Marke noch einmal überschreiten, so würde die Zählung von vorn beginnen.