Netzschkau. Der Sänger gibt am 29. Mai nächsten Jahres ein Konzert an der Göltzschtalbrücke.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Johannes Oerding spielt im Vogtland

Für die Macher von Rock Classics ist das ein echter Coup, ist der Auftritt des Sängers doch einen Tag vor dem Musik-Open-Air, das zu Pfingsten seine 4. Neuauflage feiert.

„Das ist eine Riesenchance für das Vogtland“, sagt Matthias Krauß, Inhaber von Krauß Event, das beide Konzerte an der größten Ziegelsteinbrücke der Welt veranstaltet. Es sei ein „Herzenswunsch“ gewesen, mit einem bekannten Künstler den Konzertstandort Vogtland zu stärken. Und das sei mit dem Konzert von Oerding gelungen, der an der Göltzschtalbrücke sein aktuelles Album „Konturen“ vorstellen wird. Tickets kosten 40 Euro.

„Wir hoffen auf ein volles Haus. Gelingt das, dann stehen uns die Türen offen“, sagt Matthias Krauß. Werde das Konzert ein Erfolg, wolle man weitere bekannte Künstler ins Vogtland locken. Erste Gespräche gäbe es bereits, bestätigt sein Projektmanager Eric Seifert. Für den Oerding-Auftritt peilen die Organisatoren 6.000 Fans an. Genauso viele Besucher sollen einen Tag später zu Rock Classics kommen. In diesem Jahr waren es nach Aussage der Organisatoren 5.500 Zuhörer.

Shuttlebus zum Konzertgelände

Bei Rock Classics werden bekannte Hits aus Klassik, Rock und Pop mit klassischen Orchesterklängen verbunden. In diesem Jahr soll die Veranstaltung unter dem Motto 30 Jahre Wiedervereinigung stehen. Geplant sei unter anderem ein Ostrock-Medley. Zu diesem wird es auch ein „Wunsch-Song-Voting“ geben. Auf große Künstler werde man bei Rock Classics bewusst verzichten, denn „das Programm ist der Star“, sagt Projektmanager Seifert. Dieses solle „nicht zu balladenlastig“ sein und sich an ein Publikum ab Anfang 40 richten. Konzertbeginn am 30. Mai ist 20 Uhr.

Als Künstler bestätigt sind bislang die Vogtland Philharmonie Greiz/Reichenbach mit Dirigent Stefan Fraas, das Gesangstrio „Voc a Bella“, die René-Möckel-Band und Jasmin Graf. Weitere drei bekannte Solisten sollen noch gewonnen werden. Auch einen klassischen Konzert-Part mit verschiedenen Tenören und Sopranisten soll es wieder geben. Beendet werde das Konzert mit einem fünf-minütigen Abschlussfeuerwerk.

Indes soll an der Infrastruktur von Rock Classics gearbeitet werden. „Wir wissen, dass wir daran noch feilen müssen“, sagt Seifert. Die Parkplatzsituation und das gastronomische Angebot sollen verbessert, die Anzahl der Toiletten erhöht werden. Zudem soll es einen Shuttlebus geben, der im 30-Minuten-Takt von Greiz zum Konzertgelände fährt. Die Ticketpreise blieben mit 23,50 Euro für einen Stehplatz und 35,50 Euro für einen Sitzplatz der Kategorie 1 stabil. Aktuell seien 700 Karten verkauft.

Logistischer Kraftakt

Eine besondere Herausforderung für die Organisatoren wird die Nacht zwischen den beiden Konzerten sein. Da es beim Konzert von Johannes Oerding nur Stehplätze geben wird, muss das Gelände im Anschluss für Rock Classics vorbereitet werden. „Das wird ein logistischer Kraftakt“, sagt Eric Seifert. Sein Chef Matthias Krauß blickt diesem mit Vorfreude entgegen. „Rock Classics ist unser Baby. Wir haben da viel Herzblut reingesteckt. Jetzt ist es schön zu sehen, wie das Ganze weiter wächst“, sagt Krauß.