Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Junge Forscher aus Greiz bleiben weiter dran

„Der blanke Wahnsinn“, kommentierte Ende Februar Mathias Thiel die Leistungen der Schützlinge der Astronomischen Gesellschaft Greiz. Der Vereinschef ist unheimlich stolz darauf, dass es in diesem Jahr vier erste Plätze für die „Jugend forscht“-Projekte gab – drei in Thüringen und einen in Sachsen. Doch der Greizer ist auch traurig.

Der sächsische Landeswettbewerb wurde wegen der Corona-Krise inzwischen komplett abgesagt. „In Thüringen wird noch drüber nachgedacht, ob man ihn eventuell verschiebt“, erzählt Mathias Thiel, der daran aber nicht mehr glaubt. Denn in einem Schreiben an die Regionalpreisträger heißt es, dass sie ihr Projekt verbessern und es im kommenden Jahr erneut präsentieren sollen. Bislang erfolgreichstes Jahr Die Astronomische Gesellschaft hat in diesem Jahr insgesamt sechs Projekte betreut, zwei am Ulf-Merbold Gymnasium Greiz und je eines in den Grundschulen Pohlitz und Lessing sowie an der Regelschule Pohlitz. Darüber hinaus unterstützten sie Frieda Müller, die an der Oberschule Neumark lernt. Am 26. und 27. März hätten die jungen Greizer Forscher ihre Arbeit in Jena beim Landesausscheid vorstellen sollen. Mit spannenden Themen haben sich die Kinder und Jugendlichen diesmal beschäftigt. Emmily Grunert und Konrad Thiel hatten den Barnards-Pfeilstern im Blick. Das ist der uns viertnächste Fixstern und die Schüler haben untersucht, ob er sich bewegt und wenn ja, wie schnell. Mit ihren Ergebnissen haben die Greizer die Jury überzeugt, sie haben den ersten Platz belegt. Was fällt uns vom Himmel auf den Kopf? Marleen Otto hat sich Mikrometeoriten gewidmet und herausgefunden, dass uns alle acht Jahre einer auf den Kopf fällt. Das hat ihr den ersten Platz im Bereich „Schüler experimentieren“ eingebracht. Schließlich haben Ellenor Petzold, Finja Klopfstein, Ernestine Schulz und Hannes Geßner mit „Der Tropfen auf den heißen Stein“ das oberste Treppchen in der Kategorie „Interdisziplinär“ erklommen. Sie haben untersucht, ob der Merkur beim Überflug über die Sonnenscheibe wirklich einen Tropfen zeigt oder ob das eine Täuschung. Es ist eine, ihr Sieg allerdings nicht. Neele Drechsler und Oliver Legl erhielten mit dem Projekt „Sirius B – wir sehen dich“ einen Sonderpreis. Sirius B ist 10.000 Mal dunkler als Sirius A und trotzdem schafften es die beiden, ihn zu fotografieren. Frieda Müller aus Beiersdorf hat bei „Jugend forscht“ Südwestsachsen einen ersten Platz belegt. Foto: Udo Seidel Erstmals traten die Greizer auch mit einem Projekt bei „Jugend forscht“ Südwestsachsen an – und holten auch hier den ersten Platz. Die Astrofans betreuten die Arbeit eines ihrer Mitglieder. Die 13-jährige Frieda Müller aus Beiersdorf hat untersucht, woraus das Mondgesicht besteht. Dafür hat sie unzählige Aufnahmen vom Mond mit Kratern, Gebirgen und Rillen gemacht. Sie erhielt zudem einen Sonderpreis. „Das war bis jetzt unser erfolgreichstes Jahr“, freut sich Mathias Thiel, der natürlich gehofft hatte, dass der Wahnsinn weiter geht und es vielleicht sogar ein Kandidat wie im vorigen Jahr bis zum Bundeswettbewerb schafft. Doch die Jugendlichen verzagen nicht. Sie wollen weiter dran bleiben und an ihren Projekten arbeiten. Vielleicht widmen sie sich aber auch einer anderen Himmelserscheinung, deren Untersuchung ihnen interessant erscheint. Zeit, sich das zu überlegen, haben sie jetzt. Und auch für ihre Forschung ist die Schul-Zwangspause nicht schlecht – so haben sie mehr Freiraum fürs Beobachten, Fotografieren und Analysieren.