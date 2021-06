Greiz. Das Tier wartet nun im Tierheim auf seine Besitzer.

Am vergangenen Freitag, 4. Juni, wurde in Greiz-Obergrochlitz in der Gartenanlage „Am Heidehang“ ein Kater gefunden. Er ist circa ein Jahr alt, sehr zutraulich und wartet im Tierheim in Greiz-Sachswitz auf seinen Besitzer.

Falls jemand den Kater vermisst oder Hinweise zu den Besitzern hat, soll sich unter Telefon 03661/64 43 im Tierheim gemeldet werden.