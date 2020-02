Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Keine erhellenden Nachrichten zum Krankenhaus Greiz

Streng geheim war er gehalten und seit 31. Januar schon erwartet worden: der Plan zur Sanierung des finanziell enorm in Schieflage geratenen Krankenhauses Greiz und seinem Tochterunternehmen in Schleiz. Gestern nun hat der Landkreis eine Mitteilung verschickt, die die Neugierigen beruhigen soll und etwaige Gerüchte von Kürzungen, Schließungen oder Ähnlichem ausmerzen. Vor allem bei der Tochter, dem Krankenhaus in Schleiz, war die Furcht groß. Am Bürgerwillen, das Krankenhaus dort zu halten, gibt es wohl keinen Zweifel. Auch Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) betonte, dass die Weiterführung der Klinik in Greiz in kommunaler Trägerschaft oberste Priorität habe. Doch wie geht es jetzt weiter? Antworten waren versprochen worden.

Das vom neuen Greizer Geschäftsführer Ralf Delker seit 1. Dezember erarbeitete Sanierungskonzept „sollte von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner begleitet und abschließend auf seine Tragfähigkeit beurteilt werden“, heißt es in der Mitteilung des Landratsamtes vom 3. Februar. Parallel dazu seien bereits erste Sanierungsschritte eingeleitet worden. Es sollen erste Stabilisierungsmaßnahmen sein. „Diese ersten Maßnahmen entfalten bereits ihre Wirkung auf die Wirtschaftlichkeit des Krankenhauses Greiz und seiner Tochter, das Krankenhaus Schleiz“, wird verkündet, ohne näher zu beschreiben, welche Maßnahmen welche Wirkungen zeitigen. Es sei damit eine „zielgerichtete und ergebnisorientierte Abschlussbeurteilung“ ermöglicht, heißt es weiter. Den beteiligten Banken soll laut Landratsamt eine Verschiebung der Abschlussbeurteilung auf Ende April von Seiten der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft empfohlen worden sein. „Dieser Empfehlung sind die Banken gefolgt.“ Um das Signal der Umkehr zu verstärken, sind offenbar erste Maßnahmen erfolgt. Dazu gehöre die komplette Reorganisation des Bettenhauses und ein modernes Belegmanagement, heißt es weiter. Und Martina Schweinsburg bewerte das Zwischenergebnis positiv: „Dieses vorläufige Ergebnis stimmt mich zuversichtlich. Es zeigt, dass wir mit den Sanierungsmaßnahmen in die richtige Richtung gehen und unsere Krankenhäuser sanierungsfähig sind“, wird Schweinsburg zitiert. Mit allen Kräften werde daran gearbeitet, dass die Wirtschaftsprüfer und die Banken zu einer positiven Beurteilung kommen. „Ich weiß, dass wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Kliniken gegenwärtig sehr viel zumuten, denn sie müssen bei laufendem Betrieb und ohne Einschränkungen der Patientenversorgung die Umstrukturierungen bewältigen. Für diesen Einsatz danke ich ihnen“, so die Landrätin. Wie die Umstrukturierungen genau aussehen sollen, was modernes Bettenmanagement bedeutet für die beiden Kliniken, bleibt weiter im Dunkeln. Nur so viel: Schon im Dezember hatten Sanierungsgeschäftsführer Delker und Landrätin Schweinsburg weniger Betten und Mitarbeiter an Feiertagen verkündet, damit kein Facharzt herumstünde. Denn dann gebe es ja weniger Operationen und mehr akute Fälle. Und nachts, wenn die Patienten schlafen, würden auch weniger Mitarbeiter eingesetzt. Bei 100 Patienten nicht 400 Betten plus Personal vorhalten, war die Spardevise. Auch eine großangelegte Analyse hatte Delker angekündigt, wann, wie viel und welches Fachpersonal gebraucht werde, woher die Patienten kämen und wo das Krankenhaus Patienten verliere. Warum man im Zeitalter des Krankenhausmanagements erst jetzt die Zahlen genauer beleuchtet, bleibt ein Rätsel. Aber das solls ja noch nicht gewesen sein. Wie die Sanierungsschritte konkret aussehen, ob sie beispielsweise mit Personalumsetzungen verbunden sind oder gar Stationen geschlossen werden, wird nach wie vor unter dem Deckel gehalten.