Die Antwort ist knapp: „Wir nehmen zurzeit keine Entbindungen unter der 37. Schwangerschaftswoche zur Geburt auf“, heißt es aus dem Kreiskrankenhaus Greiz auf unsere diesbezügliche Nachfrage. Im Klartext: In Greiz werden derzeit keine Frühchen zur Welt gebracht.

Zusammenhängen dürfte das mit der Tatsache, dass es bei Frühchengeburten notwendig ist, dass ein Kinderarzt vor Ort ist. Doch das dürfte in der aktuellen Personalsituation – derzeit ist ja die Kinderklinik geschlossen – nicht zu realisieren sein. Wann die Klinik wieder eröffnet, könne derzeit nicht gesagt werden. Man strukturiere aktuell um, Abstimmungen dazu seien noch nicht abgeschlossen.

Kinderklinik im Krankenhaus Greiz nach wie vor geschlossen

Besonders in Werdau spürbar

Da wir regelmäßig in unserer Rubrik „Willkommen im Leben“ die neuen Erdenbürger vorstellen, ist in den zurückliegenden Wochen aufgefallen, dass wir deutlich weniger Babybilder zeigen konnten. Und das, obwohl es bei der Greizer Kliniktochter in Schleiz ja inzwischen keine Geburtsabteilung mehr gibt.

Ob sich Eltern für andere Krankenhäuser entscheiden, weil Frühchengeburten in Greiz nicht mehr durchgeführt werden, bleibt Spekulation. Fakt ist aber: Umliegende Kliniken merken, dass in den vergangenen Monaten mehr werdende Eltern aus Greiz und Umgebung zu ihnen kamen, um dort ihr Kind auf die Welt zu bringen.

Besonders in der Pleißentalklinik in Werdau mache sich das bemerkbar. Dort sei die Zahl der Geburten angestiegen, wie von Geschäftsführer Uwe Hantzsch zu erfahren war. „Aus unserer Sicht lässt sich der Rückgang der Geburten aufgrund der unzureichenden ärztlichen Personalstruktur in der Kinderklinik des Greizer Krankenhaus nachvollziehen. Sicherlich ist dies leider ein Grund dafür, dass sich werdende Eltern von nicht nur Frühchen-Geburten vermehrt für andere Kliniken in der direkten Umgebung entscheiden“, so Hantzsch. „Merklich mehr werdende Eltern insbesondere aus der Greizer Region“ betreue man jetzt in Werdau.

Weg nach Altenburg zu lang

Auch in Gera verzeichne man mehr junge Eltern aus Greiz und Umgebung, die im SRH Wald-Klinikum ihr Kind zur Welt bringen, wie Sprecherin Katrin Wiesner sagt. In Zahlen lasse sich das derzeit aber nicht ausdrücken.

„Wir profitieren davon nicht“, sagt Christine Helbig. Die Sprecherin des Klinikums Altenburger Land vermutet, dass der Weg nach Altenburg für Greizer einfach zu lang ist. „Aber unsere Kinderklinik ist geöffnet“, betont sie.