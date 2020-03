Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Keine Gelder mehr für Erdgastankstelle

„Warum gibt es in Greiz keine Erdgastankstellen mehr?“, fragt uns ein Leser in einem Schreiben an die Redaktion. „Erdgas ein Kraftstoff, der bares Geld wert ist und die Umwelt schont! Mit diesem Slogan wirbt die PRG Personen- und Reiseverkehrs GmbH Greiz auf ihrer Internetseite für Privatkunden, Erdgas zu tanken. Was bis vor kurzem noch möglich war, ist heute leider Vergangenheit“, führt er aus und fragt: „Warum wird hier nicht versucht, das Problem zu bewältigen und warum lässt man die Bürger, die sich ein Fahrzeug mit Erdgasantrieb gekauft haben, einfach im Regen stehen?“ Das sei gerade mit Blick auf die Klimadebatte der vergangenen Monate diskussionswürdig.

Wir haben beim Geschäftsführer der PRG, Stefan Meißner, nachgefragt, warum es die Tankstelle für Privatkunden nicht mehr gibt. Kurz gesagt: Es gibt finanzielle Gründe. „Die Tankstelle wurde seinerzeit als reine Betriebstankstelle konzipiert und auch gefördert. Ende der 1990er beziehungsweise Anfang der 2000er-Jahre wurde dann auch durch die Erdgaswirtschaft ein sehr großes Augenmerk auf Erdgas als Kraftstoff gelegt. Das heißt, es wurde – auch bei der PRG – sowohl in Tanktechnik zur Pkw-Betankung sowie eine Abrechnungs-Software investiert.“ Im Laufe der Jahre seien die Zuwendungen zur Aufrechterhaltung dieser zusätzlichen Komponenten jedoch immer weniger geworden und aktuell gar nicht mehr vorhanden. Zudem sind die Erlöse aus dem Erdgasverkauf an Dritte so gering, dass die zusätzlichen Kosten hierdurch nicht refinanziert werden können. „Nun hat sich – neben den von der PRG zu tragenden Kosten für die zentrale Abrechnung des Tankkartensystems für die privaten Nutzer – die Notwendigkeit notwendige Reparaturen für die Pkw-Tankanlage ergeben“, so Meißner weiter. Da hierfür keine Refinanzierung bestehe und die Vorhaltung einer Erdgastankstelle für Privatnutzer nicht zum Unternehmensauftrag der PRG gehöre, habe dies die Entscheidung zur Folge gehabt, das Tanken an Dritte nicht mehr anbieten zu können.“ Dies sei auch unabhängig von der Frage des künftigen Antriebskonzepts neu anzuschaffender Busse zu sehen, schreibt er auf die Frage, ob die Entscheidung mit einer etwaigen Umstellung der Busse von Erdgas auf Diesel zu tun habe.