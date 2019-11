Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kinderbücher zum Tod werden in Greiz ausgestellt

„Ist Oma jetzt im Himmel oder doch im Sarg?“ titelt eine Kinderbuchausstellung im Saal des Greizer 10arium in der Naumannstraße mit etwa 120 Exemplaren aus der Sammlung der Regionalbischöfin Gera-Weimar, Friederike Spengler, die allesamt das Thema behandeln, wie Kinder mit Tod und Trauer umgehen.

Zur Eröffnung dieser dreiwöchigen Präsentation hatte der ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienst des Diakonievereins Carolinenfeld am Montagabend eingeladen, der die dreiwöchige Ausstellung auch organisiert hat. „Ich bin fasziniert, wie viele Kinderbücher sich mit diesem Thema befassen“, erklärte Koordinatorin Jeannette Reinhold, die zum Auftakt des Abends die Regionalbischöfin als Dozentin begrüßen konnte.

Todesvorstellungen ändern sich mit dem Alter

„Man sagt, dass man von Kindern lernen kann“, erklärte der Vorstand des Diakonievereins, Wolfgang Gündel, der sich ganz besonders darüber freute, dass Friederike Spengler ihre wertvollen Erfahrungen an die anwesenden Pädagogen und anderen Interessierten vermittelte, die sich ehrenamtlich im Rahmen dieser Thematik engagieren. Kantor Ralf Stiller stimmte eingangs die Besucher mit Worten und einfühlsamen Improvisationen am Klavier auf das sensible Thema ein.

Wie gehen Kinder mit Tod und Trauer um, wie entwickelt sich bei ihnen die Vorstellung vom Tod?“ Für die Zuhörer war es besonders spannend zu erfahren, dass sich die Todesvorstellungen mit dem Alter verändern. So können Kinder im Alter bis zu zwei Jahren den Verlust eines Nahestehenden erspüren. Wenn beispielsweise eine Mutter trauert, sind die Wahrnehmungen schon im Säuglingsalter ganz anders als gewohnt, selbst die Muttermilch habe einen ganz anderen Geschmack, erklärte die Dozentin.

Zwischen zwei und fünf Jahren sehen Kinder den Tod noch als umkehrbaren Prozess, er ist Weggehen und Wiederkommen. Sie haben noch kein Gefühl dafür, dass es unumkehrbar ist, können also beispielsweise nicht verarbeiten, dass der Opa nicht wieder kommt. Nach dem fünften Lebensjahr wird der Tod als Ende des Lebens erkannt. Kinder in der Frühpubertät erkennen den Tod als Irreversibilität, Universalität und Kausalität an.

Etwa 250 Kinderbücher befassen sich mit dem Thema

Friederike Spengler stellte in ihrem Vortrag Bücher vor, die sich dem Thema altersgerecht und einfühlsam annähern, bis hin zu Titeln über den Tod von Haustieren oder über das Sterben in anderen Kulturen. Sie schätzt, dass sich etwa 250 Kinderbücher mit dieser großen Thematik befassen.

Pfarrerin Friederike Spengler verfügt bezüglich des Themas über einen reichen Erfahrungsschatz. 1968 in Leipzig geboren, arbeitete sie zunächst als Kinderdiakonin und Psychiatrie-Pflegerin. 1989 schloss sich ein Theologie-Studium in Jena, Marburg und Erfurt an. Sie promovierte in Heidelberg. Später arbeitete sie als Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl „Systematische Theologie“ und in der Trauerarbeit für Familien. Spengler ist Vorstandsmitglied des Thüringer Hospiz- und Palliativverbandes. Die Regionalbischöfin ist verheiratet und hat drei Kinder.

„Ich finde es toll, dass sich ein Mensch mit solch einer Thematik wissenschaftlich auseinandersetzt. Für mich war der Abend sehr wertvoll. Wie schnell kann es sein, dass ich mich als Pädagogin in einer Klasse mit einem Trauerfall auseinandersetzen muss“, erklärte Michaela Jalowski. Auch für die Besucherin Sonja Hermann war die Veranstaltung sehr wertvoll. „Es war sehr interessant zu hören, wie das Thema aus der Sicht der Enkel gesehen wird“, meinte sie.

Die Schau ist bis 11. Dezember täglich von 13 bis 16 Uhr sowie nach Terminabsprache zu sehen