Kinderklinik in Greiz soll „nie geschlossen“ gewesen sein

„Die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin war zu jeder Zeit in 2020 aufnahmebereit und infolgedessen nie geschlossen.“ Allerdings habe es in der Corona-Pandemie Tage gegeben, „an denen kein Kind stationär in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin zu versorgen war“.