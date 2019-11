Marcus Voigt über den Herbstmarkt in Greiz

Selten ist das Zentrum von Greiz so belebt wie zum Herbstmarkt. Tausende Besucher schlendern durch den Schlossgarten, schauen, was an den zahlreichen Ständen angeboten wird, suchen nach kulinarischen Leckerbissen oder treffen sich zu einem Glühwein.