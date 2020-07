Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: Endlich Urlaub

Endlich Urlaub, das werden in den nächsten Tagen und Wochen wohl viele sagen. Und viele würden wahrscheinlich gerne irgendetwas machen. Verreisen, nicht nur Relaxen in den eigenen vier Wänden. Doch wo kann man hin? Wo ist es sicher? Wo droht mir Quarantäne? Fragen über Fragen, die es in der jetzigen Zeit nicht gerade einfach machen, an und über Urlaub nachzudenken.

An die Ostsee oder Nordsee fahren – dort wird wohl vieles schon voll sein. Sind wir doch eines der letzten Bundesländer, die mit den Sommerferien beginnen. Und alle Bundesländer vor uns haben auch noch Ferien.

Und dann die Preise, die seien wohl auch mächtig nach oben angepasst worden, hört man aus der Reisebranche. Also müssen wieder die Erholungsbedürftigen dafür bluten, dass die Hotels nicht bis auf das letzte Bett gefüllt werden dürfen. Und das in Zeiten, in denen man womöglich wegen Corona-Kurzarbeit so schon kaum noch Geld in der Tasche hat.

Dabei ist der Gedanke doch so schön: Urlaub, abschalten, die Seele baumeln lassen. Na gut, das muss nicht immer am Meer sein. Das geht auch in unserer Region. Vielleicht sollte man doch einfach mal in den hiesigen Touristinformationen vorbeischauen. Denn nicht immer kann man sagen, nur weil ich hier wohne und lebe, kenne ich mich aus. Es gibt bestimmt das eine oder andere gleich um die Ecke zu bestaunen. Ich muss noch ein bisschen warten. Allen anderen einen schönen Urlaub