Kommentar: Händlern helfen

Natürlich ist es nicht schön, dass die Gebühren für ein Girokonto bei der Sparkasse Altenburger Land steigen. Und es ist ein schwacher Trost, dass andere Banken, etwa die Sparkasse Gera-Greiz, die Preise bereits angehoben haben. Gut ist indes die Initiative der Bank, mit der versucht werden soll, die Sache abzufedern. Und zwar nicht nur für die Kunden, sondern vor allem für die Einzelhändler in der Region. Denn die haben unter dem Corona-Lockdown extrem zu leiden und vermutlich werden einige diese Krise nicht überleben. Mit dem Bonussystem könnte es gelingen, die Kunden vom Einkauf im Internet abzubringen und wieder in die Läden vor Ort zu locken – wenn die denn endlich wieder öffnen dürfen. Die Geschäftsleute, die seit vielen Jahren dafür sorgen, dass unsere Innenstädte nicht aussterben und die vor allem älteren, nicht mobilen Leuten die Möglichkeit bieten, in Wohnortnähe einkaufen gehen zu können, haben jede Unterstützung verdient.