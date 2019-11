Kommentiert: Jetzt wird es noch sportlich

Wie oft ich schon erlebt habe, wie große und kleine Besucher des Panoramaweges am Zeulenrodaer Meer richtig Freude daran haben, das Memory oder die Klangsäulen auszuprobieren oder auf den Balancierbalken hin und her strauchelten, kann ich wirklich nicht sagen. Fakt ist, dass diese Stationen genau ihr Ziel erreicht haben, indem sie auf dem drei Kilometer langen barrierefreien Wanderweg entlang des Gewässers als attraktives Angebot für eine kurzweilige Wanderung dienen. Dass nun auch noch Stationen ergänzt werden, die einen gesundheitsfördernden Aspekt erfüllen können, ist ein zusätzlicher Effekt, der nicht nur als weiterer Anziehungspunkt gesehen werden sollte, sondern wirklich auch diejenigen anspricht, die bei den Besuchern mit einem zusätzlichen Bewegungsdrang garantiert gut ankommen. Dass die Mitglieder von diesem Vorschlag begeistert waren, kann ich gut verstehen. Mit deren Umsetzung wird der Wanderweg am Zeulenrodaer Meer vom Strandbad bis hin zum Bio-Seehotel noch mehr Besuchergruppen ansprechen als bisher. So sind eben auch ältere Menschen und Menschen mit einer Behinderung eingeladen, sich sportlich zu betätigen.

Der positive Effekt für die Region für Einheimischen wie auch für die Touristen der Region ist nicht von der Hand zu weisen. Schließlich bekommen alle neben der Badewelt Waikiki und den vielen anderen touristischen Zielen nun noch eine weitere. Der Weg nach Zeulenroda lohnt sich auf alle Fälle! Dazu der Beitrag