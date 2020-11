„Ich bin froh darüber, dass Ronalf Vogel nun nur noch für Berga zuständig ist. Das trägt dazu bei, dass Ordnung und Sicherheit in der Stadt besser durchgesetzt werden können und ist für uns eine große Hilfe“, freute sich am Freitagvormittag der Bergaer Bürgermeister, Heinz-Peter Beyer (parteilos).

Ronalf Vogel ist in Berga kein Unbekannter. Schon länger ist er dort als Kontaktbereichsbeamter (Kobb) zuständig. Bisher gehörte aber auch Mohlsdorf-Teichwolframsdorf zu seinen Aufgabengebieten. Mit einer Änderung dort – seit Anfang Oktober ist René Ackermann Kobb in der Landgemeinde – ist es Vogel nun möglich, sich ausschließlich um die Elsterstadt zu kümmern.

Der Kobb sei ein „Erfolgsmodell“, sagte der Leiter der Greizer Polizeiinspektion (PI), Mike Schramm. Er könne sehr schnell agieren und auch in der Prävention viel verhindern, bevor überhaupt etwas passiere. Ein Kobb sei nicht nur Ansprechpartner für Bewohner, Vereine, Gewerbetreibende und Gäste, er unterstütze auch die Ordnungskräfte in der Stadtverwaltung etwa durch gemeinsame Kontrollen und zeige Präsenz in der Stadt. Zudem vermittele er auch in Richtung PI Greiz, wenn beispielsweise Unterstützung bei einem Sachverhalt notwendig ist. Mit Vogel habe man einen „absoluten Leistungsträger“, so Schramm, der durch jahrelange Tätigkeit sehr viel Erfahrung mitbringe. Zudem sei er durch seinen Einsatz in Berga, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf und Auma-Weidatal, auch hier war einmal Kobb, gut vernetzt.

Die Änderung gilt bereits seit dem 1. Oktober. Seitdem sind alle neun Kobb-Stellen in Schramms Bereich besetzt: Weida (zweimal), Berga, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, Auma-Weidatal, Zeulenroda-Triebes, Hartz-Pöllnitz, Wünschendorf und Langenwetzendorf.

In Berga ist Vogel dienstags, 15 bis 18 Uhr in seinem Büro im Rathaus anzutreffen. Außerhalb dieser Zeit müssen sich die Bergaer an die Stadtverwaltung., Telefon 036623/60 70 oder die PI Greiz, Telefon 03661/62 10 wenden.