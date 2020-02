Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Konzept zur Greizer Krankenhaus-Sanierung ist nicht öffentlich

Am 3. Februar berichteten wir, dass es zum aktuellen Stand der Sanierung des Kreiskrankenhauses Greiz nicht viel Neues und schon gar nichts Konkretes gibt. Anlass war eine Pressemitteilung aus dem Landratsamt zur in die finanzielle Schieflage geratenen Klinik. Gestern reagierte Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) auf unsere Berichte.

„Ganz offensichtlich haben wir mit unserer Information zum aktuellen Sachstand der Sanierung der Kreiskrankenhaus Greiz GmbH die Erwartungen der Medien nicht erfüllt. Dazu verweise ich auf unsere Mitteilung vom 21. Januar zu einer Presseanfrage und auf folgenden Passus: ‘Belastbare Aussagen zur Zukunft der Häuser in Greiz und Schleiz sind erst nach dem Vorliegen des Sanierungskonzeptes am 31. Januar machbar. Erst nach dessen Analyse und Auswertung werden sich Geschäftsführung und Aufsichtsrat öffentlich zur Gesamtsituation äußern.’“

Kein öffentliches Diskussionspapier

Mit der Mitteilung vom 3. Februar sei man von diesem Vorsatz abgewichen, habe vor Mitarbeitern und Aufsichtsrat die Medien informiert. „Schon deshalb kann ich den Vorwurf der mangelnden Transparenz so nicht im Raum stehen lassen“, so Schweinsburg. Das Erstellen des Sanierungskonzeptes sei ein unternehmensinterner Prozess mit vielen Projekten und Maßnahmen, die ständig hinterfragt und angepasst werden müssen. „Um es klar zu sagen: Dieses Konzept ist ein Arbeitspapier und kein öffentliches Diskussionspapier“, betont die Landrätin. Sie halte es für unseriös und unfair, wenn Betroffene und Entscheidungsträger im Aufsichtsrat aus den Medien erfahren würden, welche Sanierungsmaßnahmen anstehen.

An belastbaren Fakten gelegen

Der Erhalt einer soliden Gesundheitsversorgung in Greiz und Schleiz sei das Ziel, versichert Martina Schweinsburg. Der Weg dahin sei lang, steinig, möglicherweise schmerzhaft. „Aber das ist kein öffentlicher Weg“, betont sie. Man nehme die Verantwortung für Krankenhäuser und Gesundheitsversorgung ernst. „Ganz besonders aus diesem Grund, ist uns an wirklich belastbaren Fakten mehr gelegen als an einer schnellen Schlagzeile“, sagt sie.