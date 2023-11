Konzert für Greizer Kleinkunstbühne ändert sich kurzfristig

Greiz. Deshalb muss das Konzert auf der Greizer Kleinkunstbühne noch einmal völlig neu besetzt werden

Am 10. November steht im 10arium die dritte Ausgabe der Naumann Classix in Zusammenarbeit mit der Vogtland-Philharmonie Greiz/Reichenbach vor der Tür. Doch was zunächst als Zweier-Kombo mit Marimbaphon und Cello angekündigt wurde, muss krankheitsbedingt zum zweiten Mal umbesetzt werden. So werden an diesem Freitag Mitglieder des Salon-Quartetts - Sergej Synelnikov (Erste Geige), Maria Odvody (Zweite Geige), Yann Merker (Cello) und Zuzanna Dröws (Bratsche) – ihr Können unter Beweis stellen. Das Programm umspannt auch diesmal eine Fülle von Klassikern, von Mozarts „Salzburger Symphonie Nr. 1“ bis zum „Libertango“ von Astor Piazzolla. Freunde der Klassik kommen also ohne Zweifel auf ihre Kosten.

Der Auftritt beginnt Freitag, um 19:30 Uhr in der Friedrich-Naumann-Str. 10. Tickets gibt es in der Tourist-Information Greiz und im Ticket-Toaster unter www.10arium.de.