Jürgen Frigo spielt am Freitag in Greiz.

Konzert in Greiz: Lieder aus der dritten Reihe

Greiz. Jürgen Frigo tritt im „10arium“ auf.

Der Musiker Jürgen Frigo lädt am Freitag, 10. September, unter dem Titel „Lieder aus der dritten Reihe“ zu einem besonderen Liederabend in das „10arium“ in der Greizer Naumannstraße ein. Los geht es um 19 Uhr.

„Sie haben nie die Hitlisten angeführt, nie Platinplatten eingespielt und nie die großen Arenen gefüllt – doch sie alle sind zu schade, um einfach vergessen zu werden“: So umschreibt Jürgen Frigo die Songauswahl.

Musikalisch auf das Wesentliche reduziert, präsentiere er einen leicht DDR-lastigen Liederabend, der zum Mitdenken einlade. Bei Lakomy, BAP, schwarzhumorigem Austropop und anderen Perlen der Musikkultur würden viele Zuhörer eine längst vergessen geglaubte Wiederentdeckung erleben.

Tickets für die Veranstaltung gebe es zum Preis von 5,20 Euro am Montag bei der „Entspannbar“ im „10arium“, in der Tourist-Information Greiz oder an der Abendkasse, heißt es.