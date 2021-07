Kursleiterin Renate Rausch (von links) hilft der fünfjährigen Ziva Gerbig sich für den Sprung ins tiefe Wasser zu überwinden. Übungsleiterin Magdalena Czwienczek redet dem Mädchen gut zu. Ziva traute sich am Mittwoch das erste Mal, zu springen. Sie will das Schwimmen in der Schwimmhalle Greiz erlernen.