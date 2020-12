Krankenhaus-Geschäftsführer sieht Sanierung auf gutem Weg

„Die beiden Häuser in Greiz und Schleiz sind gut aufgestellt. Sie sind voll liquide und solvent. Die Umstrukturierungsmaßnahmen greifen“, das sagt die Greizer Landrätin, Martina Schweinsburg (CDU), in einem Pressegespräch einen Tag, nachdem im Kreistag nichtöffentlich der Sanierungsstand vorgestellt wurde. „Der Konzern kann allen finanziellen Verpflichtungen nachkommen“, ergänzt der Geschäftsführer der Kreiskrankenhaus Greiz GmbH sowie der Kreiskrankenhaus Schleiz GmbH, Ralf Delker. Das habe Mitte November auch die beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner bestätigt.

Rund 70 Prozent der Sanierungsziele habe man inzwischen erreicht, sagt Delker. An den Maßnahmen, über die diese Zeitung zuletzt Mitte des Jahres berichtet, habe sich nicht viel geändert, auch wenn sie „ständig überprüft und neu bewertet“ würden, so der Geschäftsführer. Dazu gehörte unter anderem die Ausgliederung der Radiologie, also der Verkauf an externe Dienstleister, oder eine Besetzungssperre.

Rund 40 Vollkräfte wurden in Verwaltung, dem Technikbereich und in der Pflege, in Greiz durch Letzteres abgebaut, indem Stellen von Mitarbeitern, die in den Ruhestand gingen oder kündigten, nicht neu besetzt wurden. Das sei nötig gewesen, weil die Personalquote in einzelnen Bereichen viel zu hoch gewesen sei, sagt der Sanierungsgeschäftsführer. Durch eine bessere Auslastung einzelner Stationen sowie eine bessere Organisation der Abläufe sei es aber gelungen, trotz weniger Mitarbeiter die Leistung im Pflegebereich zu steigern.

Die Mitarbeiterzahl im Krankenhaus Greiz ist damit von circa 550 auf etwas unter 500 gesunken. Im Pflegebereich sei man jetzt an einem Punkt, „an dem wir nicht mehr abbauen können oder wollen“, so Delker.

Etwas anders stelle sich die Situation am Krankenhaus Schleiz dar. Dort wurde das Küchenpersonal „planmäßig abgebaut“, so Delker. Die Neubesetzung von Stellen gestalte sich schwieriger, weil die mediale Berichterstattung dazu geführt habe, dass sich viele Menschen woanders bewerben würden. Zudem befänden sich dort derzeit viele Mitarbeiter in Quarantäne. Das läge auch daran, dass die Arbeit mit dem Gesundheitsamt komplizierter als in Greiz sei. Während dort das Gesundheitsamt durch Krankenhausmitarbeiter bei der Kontaktverfolgung unterstützt würde und bei Verdachtsfällen Schnelltests oder andere Maßnahmen eingesetzt würden, habe die angeordnete Quarantäne in Schleiz zur Personalknappheit geführt.

Derzeit erlebe man eine Überlappung von unglücklichen Umständen in Greiz und Schleiz. Zu der zum Teil schmerzhaften Sanierung komme die Corona-Pandemie. Diese führe nicht nur dazu, dass auch eine Corona-Station betrieben werden müsse, sondern dazu, dass weniger Patienten mit „normalen“ Erkrankungen ins Krankenhaus kämen. Dadurch würden trotz Corona-Ausgleichszahlungen weitere finanzielle Verluste auftreten. Zudem sei der persönliche Kontakt zu den Mitarbeitern schwieriger und das in einer Phase, in der man über eine Mitarbeiterbefragung gerade die Einschätzung zu den Maßnahmen und auch den Bedürfnissen der Mitarbeiter erfahren wolle.

Für die Sanierung wurde ein Zeitraum von zwei Jahren geplant. Das wäre bis ungefähr Ende 2021. Zusätzlich wird jetzt schon daran gearbeitet, die Marke der Krankenhäuser wieder herzustellen und die Häuser als moderne, zukunftsfähige Einrichtungen aufzustellen.

