Ich habe überhaupt kein Problem damit, dass sich gerade neugewählte Kreistagsmitglieder mit Gegebenheiten im Kreistag nicht genau auskennen. Die Gremiumsmitglieder sind ehrenamtlich und nicht alle schon seit Jahren dabei.

Ich finde es auch nicht schlimm, dass es unterschiedliche Meinungen in Fraktionen gibt, die sich auch in Abstimmungen zeigen. Im Gegenteil: Ich habe schon mehrfach an dieser Stelle geschrieben, dass ich den eigentlich verbotenen aber immer wieder gelebten Fraktionszwang schlimm finde, da eigentlich jedes Mitglied allein seinem Gewissen und seinen Wählern verpflichtet sein sollte.

Ein großes Problem habe ich aber damit, wenn eine Fraktion die Sitzung nutzt, um ihre Streitigkeiten öffentlich auszutragen und damit die Zeit der anderen Kreistagsmitglieder und der Zuschauer stiehlt. Am Dienstagabend wurde die Kreistagssitzung für längere Zeit zu einem Kasperletheater. Die AfD-Fraktion war sich uneinig, ob nun Anträge eingereicht oder doch lieber ausgeschlossen werden sollten, welcher Wortlaut zu einem Thema denn nun der richtige sei – letztendlich wurden beide eingereicht – und wer denn nun eigentlich für die Fraktion spreche. Das meiste davon hätte man auch vorher schon in den entsprechenden Ausschüssen diskutieren können.

Klar kann es die Unstimmigkeiten geben – es wäre schlimm wenn es nicht so wäre und alle nur eine Meinung hätten. Doch solcher Streit gehört intern und vor einer Kreistagssitzung ausgetragen. Schließlich ging es nicht um Lappalien sondern mit dem Haushalt um die Pläne für den Landkreis für die nächsten Jahre. Dabei kann gerne um die Sache gestritten werden, interne Zwistigkeiten haben dort aber nichts zu suchen.