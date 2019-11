Kreistag stimmt Nachtragshaushalt zu

Der Landkreis Greiz hat einen Nachtragshaushalt. Nach etwa anderthalbstündiger, kontroverser Diskussion wurde das Zahlenwerk mit 28 Ja- und elf Nein-Stimmen bei vier Enthaltungen bestätigt. Die Nein-Stimmen kamen hauptsächlich aus den Fraktionen der Linken und Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit (IWA)/Bürgerinitiative für sozialverträgliche Abgaben und Leistungsgerechtigkeit in Zeulenroda-Triebes und Umgebung (BIZ)/Grüne. Dem Finanzplan für die nächsten Jahre wurde mit 28 Ja- und sechs Nein-Stimmen bei neun Enthaltungen bestätigt.

Der Hauptkritikpunkt der Landkreis-Kämmerin Marion Becker war der gleiche, wie er auch in den vergangenen Jahren immer wieder zu hören war: Die Finanzausstattung der Kommunen durch Land und Bund sei unzureichend, vor allem mit Blick auf die immer neuen Aufgaben, die dem Landkreis übertragen würden. Zwar würden die Schlüsselzuweisungen für 2020 um rund 1,6 Millionen Euro höher ausfallen, als für den Doppelhaushalt 2019/2020 geplant war, allerdings lägen sie immer noch rund 1,5 Millionen Euro unter der Summe von 2015, trotz erheblicher Kostensteigerungen im Landkreis im sozialen Bereich in erster Linie durch das Bundesteilhabegesetz. Außerdem entfalle für 2020 die eingeplante Investitionspauschale des Landes – 1,2 Millionen Euro, die nun im Verwaltungshaushalt erwirtschaft werden müssten. Noch dazu soll die Digitalisierung im Landratsamt und über den Digitalpakt Schulen des Bundes auch der der Bildungseinrichtungen finanziert werden. Zwar wird Letzteres über den Bund mit mehreren Millionen Euro für den Landkreis bis 2024 gefördert, die Kosten allerdings müssen dennoch vorerst im Haushalt veranschlagt werden.

Auch Rücklagen schrumpfen

Für die Kommunen des Landkreises ist die wahrscheinlich wichtigste Botschaft, dass der Hebesatz der Kreis- und Schulumlage zwar gleich bleibt, der Umlagesatz aber wegen höherer Einnahmen der Kommunen steigt. Das heißt, dass die Kommunen in Zukunft mehr für die Aufgaben zahlen müssen, die der Kreis für sie übernimmt. Der Landkreis Greiz hat aber weiterhin den niedrigsten Hebesatz für die Umlage in Ostthüringen. Zudem werde die Umlage für jede Kommune einzeln berechnet, je nach Steuerkraft, so die Landrätin Martina Schweinsburg (CDU). Der Ausgleich des Haushaltes soll über eine Entnahme aus der Rücklage erreicht werden, die, nach jetzigem Plan, 2022 erstmalig unter die Grenze der Pflichtrücklage fallen wird.

Gerade die mangelnde finanzielle Ausstattung sorgte für Diskussionsbedarf bei den Kreisräten. „Die Finanzpolitik gegen den ländlichen Raum muss ein Ende haben“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Ulli Schäfer. Er forderte von der zukünftigen Landesregierung, den kommunalen Finanzausgleich komplett neu zu ordnen. Lob gab es hingegen für die Arbeit der Verwaltung. Es sei ein „gelungener Haushalt mit nachhaltigen Investitionen“.

Torsten Braun, Fraktionsvorsitzender der AfD, stimmte Schäfer zu. „Ich denke, dass wir mit diesem Haushalt in Zukunft gut fahren werden.“ Allerdings gab er zu bedenken, dass womöglich die nächste Rezession komme werde, die Investitionen unmöglich machen könne.

Jens Geißler, Vorsitzender der Fraktion IWA/BIZ/Grüne, kritisierte die Belastung der Kommunen. „Wir zwingen die Kommunen, sich Investitionen nicht leisten zu können.“ Die Stadt Greiz sei gerade heraus aus der Haushaltssicherung, Zeulenroda-Triebes und Weida immer noch darin. In Mohlsdorf-Teichwolframsdorf sorge die Umlagesatz-Erhöhung verbunden mit gesunkenen Gewerbesteuern für ein „riesiges finanzielles Loch“. Die Personalkosten des Landratsamtes seien seit 2013 um fünf Millionen Euro gestiegen, obwohl die Bevölkerungszahl um 9000 Einwohner gesunken sei.

Gerd Grüner gab als Fraktionsvorsitzender der SPD auch der CDU beziehungsweise dem ehemaligen Finanzminister Wolfgang Voß (CDU) eine Mitschuld an der Misere der Kommunen. Das Jahr 2013 mit seiner Kürzung der Schlüsselzuweisungen sei der Anfang gewesen. „Das was uns Herr Voß als Kommunen angetan hat, schlägt sich bis heute durch“, meinte er. Jedoch verwies er auch darauf, dass bei Blockade des Nachtragshaushaltes viele Investitionen nicht getätigt werden könnten.

Er begrüße, dass der Hebesatz nicht steige, so Dirk Bergner als Vorsitzender der Fraktion FDP/Pro Kommune, auch wenn man sich eine moderate Senkung gewünscht hätte. Der Nachtragshaushalt stehe für die unzureichende Finanzausstattung der Kommunen. „Wer die Kosten verursacht, hat auch dafür zu sorgen, dass sie ausgeglichen werden“, schickte er Grüße Richtung Erfurt und Berlin.

Die wichtigsten Zahlen

Die vor allem durch wachsende Kosten im sozialen Bereich (allein das Teilhabegesetz verursacht rund 2,2 Millionen Euro Mehrkosten) steigende Mehrbelastung im Haushalt beläuft sich auf rund 4,9 Millionen Euro.

Ausgeglichen werden sie in erster Linie durch den steigenden Umlagesatz der Kreis- und Schulumlage (plus 2,1 Millionen Euro) sowie Zuschüsse (rund zwei Millionen Euro), wie Schlüsselzuweisungen. Die Personalkosten sinken um 282.000 Euro und machen 19,1 Prozent des Verwaltungshaushaltes aus (unter denen des Landes).

Der größte Teil des Vermögenshaushaltes (Investitionen) liegt im Bereich Schulen (53 Prozent) und Kreisstraßen (elf Prozent).