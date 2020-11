Einen kleinen Schritt zum ihrem Ziel, die Kreuzkirche in Zeulenroda-Triebes zu einer kleinen Bühne für Veranstaltungen zu machen und sie so wieder zu beleben, sind die Mitglieder des erst im September gegründeten Vereins Viva Kulturforum am Sonnabend ein Stück näher gekommen.

Zusammengestellte Bänke in der Kreuzkirche. Foto: Tobias Schubert

Seit dem Morgen waren Mitglieder des Vereins an diesem Tag damit beschäftigt, die Bänke aus der Kirche zu holen und auch den Boden zu ebnen. Das ist zusammen mit dem Einbau von Licht- und Tontechnik die erste von zwei baulichen Phasen, die man in den nächsten Monaten und Jahren erreichen will, erklärte der Vereinsvorsitzende Hans-Jürgen Thomä: Die Kirche soll entkernt und auch eine Fußbodenheizung eingebaut werden. Das soll geschehen, um sowohl beim Heizen als auch bei der Bestuhlung während der geplanten Veranstaltungen individueller agieren zu können, als es Kirchbänke erlaubt hätten. Die Hoffnung ist, die erste Phase vielleicht im Frühjahr 2021 abschließen zu können.

Bei der zweiten Phase – einem Funktionsanbau mit Toiletten, Garderobe und vielleicht einer kleinen Küche –, ist der Zeitplan noch nicht ganz so fest, auch weil dieser Abschnitt noch nicht finanziell unterlegt ist, wie Thomä erklärte. „Vielleicht 2022“ hofft der Vereinsvorsitzende auf die Realisierung. Veranstaltungen will man aber schon vorher anbieten, soweit es die Corona-Auflagen zulassen. Ein erstes Konzert, das eigentlich für den 14. November geplant war, sei allein durch Mund-zu-Mund-Propaganda bereits ausverkauft gewesen. Leider musste das dann jedoch ausfallen, wie andere Veranstaltungen auch.

Auch die Holzabdeckung des Bodens wurde herausgerissen, weil eine Fußbodenheizung eingebaut werden soll. Foto: Tobias Schubert

Das Interesse am erst im September gegründeten Verein sei nach wie vor ungebrochen, freute er sich. Inzwischen werden 84 Mitglieder gezählt, ohne dass man groß Werbung für den Verein machte. „Es gibt eine große Bereitschaft, mitzuwirken und in der Freizeit mit auszuhelfen“, war er glücklich nicht nur über die neuen Vereinsmitglieder sondern auch über alle die Menschen, die sich am Sonnabend für den ehrenamtlichen Arbeitseinsatz im Gotteshaus einfanden. „Es zeigt, dass die Menschen nicht nur Kultur konsumieren wollen, sondern auch bereit sind, mit anzupacken.“

„Die Resonanz ist auf jeden Fall da“, so Thomä, auch die ersten Kontakte zu Unternehmen habe man bereits aufgenommen, um eventuelle Unterstützungsmöglichkeiten auszuloten. Gerade weil in diesem Jahr die eigentlich geplanten Aktionen größtenteils ausgefallen seien, würde man sich über finanzielle Hilfe weiter freuen: „Wir sind für jede Spende, egal wie groß, sehr dankbar.“

Geplant ist, in der Kreuzkirche, die seit 2000 bis auf eine Handvoll Lesungen oder größere Trauerfeiern im Jahr weitestgehend leer steht, ganzjährig und flexibel wieder mehr Veranstaltungen anzubieten und ihr so Leben einzuhauchen. Das sollen aber keine Großveranstaltungen werden, betont der Vereinsvorsitzende: „Wir wollen beispielsweise der Seestern-Panoramabühne keine Konkurrenz machen.“ Vielmehr wolle man sich auf kleinere Konzerte, Lesungen und Co. konzentrieren, auf individueller Aktionen, bei denen das Publikum durch den Kirchenraum auch näher am Künstler sein könnte.

Die Kreuzkirche gilt als die ältere Kirche in Zeulenroda, erklärte Thomä. Sie geht wohl auf einen Vorgängerbau – vermutlich eine Kapelle – zurück, die im 13. Jahrhundert errichtet worden sein soll. Der jetzige Bau entstand Ende des 19. Jahrhunderts. Nach der Wende wurde das Gotteshaus umfassend saniert – inklusive Dach und Fassade.

Meine Meinung