Ladendieb weist der Polizei in Greiz den Weg

Greiz. Dumm gelaufen: Mit seinem Diebesgut wollte ein junger Mann fliehen, dabei verlor er aber seine Hausschlüssel und den Ausweis.

Auch seine Flucht ins Freie nützte einem 19-Jährigen Donnerstagabend nichts, nachdem er zuvor in einem Supermarkt in der August-Bebel-Straße in Greiz auf Diebestour war.

Wie die Polizei mitteilt, versuchte er gegen 19.45 Uhr das Geschäft mit mehreren unbezahlten Elektroartikeln zu verlassen, als ihn Mitarbeiter bemerkten.

Er rannte nach draußen und verlor neben seinem Hausschlüssel auch noch seinen Ausweis.

Die Polizei fuhr zur Anschrift des Diebes. Der war auch zu Hause - und auch das Diebesgut war noch da und konnte sichergestellt werden.