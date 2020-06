Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Land hat Geld für Sanierung der Weidatalsperre eingeplant

Landtagsabgeordneter Volker Emde(CDU) zeigt sich zufrieden über die Antwort der Landesregierung auf seine schriftliche Anfrage im Landtag zur geplanten Generalsanierung der Weidatalsperre: „Das jahrelange Bohren der berühmten dicken Bretter hat jetzt dafür gesorgt, dass wir Planungssicherheit haben. Die finanziellen Mittel für die Generalsanierung sind im Landeshaushalt verankert und der Zeitplan für das Bauvorhaben zeigt Licht am Horizont.“

Mit Genehmigung wird 2022 gerechnet

Laut der Antwort auf die Anfrage (ausführliche Information unter www.volker-emde.de) ist das Projekt derzeit in der Entwurfsplanung. Diese soll im November 2020 vorliegen. Die Planfeststellung soll daraufhin im Februar 2021 erfolgen und mit der Erteilung einer Genehmigung wird im April 2022 gerechnet, informiert Emde in einer Pressemitteilung.

Ende 2022 soll das Wasserabgelassen werden

Die Auftragserteilung für das fast 40 Millionen Euro teure Projekt soll im Februar 2023 folgen. „Auch wenn es noch etwas mehr als zwei Jahre dauert, bis am Jahresende 2022 das Wasser abgelassen wird, so ist es jetzt langsam an der Zeit, über die Einrichtung eines Baustellentourismus in den Fokus zu nehmen und Konzepte für eine sanfte touristische Nutzung zu schärfen“, lautet der Vorschlag Emdes an Kommunen und Geschäftsleute.

Schon seit vielen Jahren ist die Sanierung der Weidatalsperre im Gespräch. Die 1949 begonnene und 1956 in Betrieb genommene Talsperre fasst 9,7 Millionen Kubikmeter Wasser. Die Fläche des Stausees beträgt 93 Hektar und die maximale Stauhöhe 22,5 Meter. Das Staubecken hat eine Länge von 4,6 Kilometern. Die Talsperre dient dem Hochwasserschutz und der Niedrigwasseraufhöhung. Die Staumauer ist 32,5 Meter hoch. Eine zweite, kleinere Staumauer mit der Hochwasserentlastung befindet sich an der Ostseite des Stausees.