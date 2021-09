In Teichwolframsdorf wird gebaut.

Landesstraße in Teichwolframsdorf wird gesperrt

Teichwolframsdorf. Grund dafür sind Instandsetzungsarbeiten.

Vom 21. bis 24. September nimmt die Firma Karlen und Kraske Bauunternehmen GmbH notwendige Instandsetzungsarbeiten an der Landesstraße 1085 in Teichwolframsdorf vor.

Hierfür muss der Abschnitt Talstraße am 23. September und der Abschnitt Hagenberg am 24. September voll gesperrt werden, heißt es in einer Mitteilung.

Die jeweilige Umleitung werde ausgeschildert.