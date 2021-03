Zuletzt trat das Männerballett des Tanzsportvereins Greiz letztes Jahr am 30. Oktober in der Vogtlandhalle auf. Vereinsvorsitzender Ralf Herrmann (von rechts), Andreas Naake, Sylvio Roggemann, René Reichert und Andreas Otto wussten zu diesem Zeitpunkt schon, dass ein neuerlicher Lockdown bevor stehen würde.

Seit fast einem Jahr hält die Pandemie alle in Atem. Das Tanzen hat seit dem Lockdown aufgehört. In Clubs und auf Festivals tanzt schon seit einem Jahr keiner mehr. Tanzschulen und Tanzsportvereine konnten eingeschränkt in den Sommermonaten im letzten Jahr weiter trainieren.